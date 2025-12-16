中國演藝圈水很深！台女星談合作被要求「進房陪酒」 他超硬背景曝
娛樂中心／綜合報導
女星胡文英外貌保養得宜，完全看不出真實歲數，因此有著「凍齡美魔女」的稱號。今（16日）她發文透露跟一位北京影視圈朋友約談電影合作細節，但後續對放竟要求她到房間喝酒陪聊，讓她不免感嘆：「中國演藝圈水太深」，必須要謹慎。
胡文英透露與這位友人多年未見，起初得知胡文英人在北京，因此特別聯繫她洽談電影合作，兩人在用餐過後也回到飯店大廳討論腳本企畫的細節，怎料談到一半時，對方提出「大廳不適合談」，開口要求胡文英到房間「邊喝酒邊談」，不過當下胡文英深知對方可能別有所圖，立刻拒絕，事後強調絕對不可能為了演電影而接受潛規則。
不料，胡文英拒絕的行為惹得對方痛批她「不識抬舉」、「多少人要這種機會跟資源都不可能」，最後對方再三確認胡文英沒有意願後，便氣沖沖留下一句「你別後悔」就離開現場，至於友人身分，胡文英透露對方家中有當官背景「後台很硬」，不過經此一事，也讓胡文英感慨表示「這種朋友不要也罷」。
