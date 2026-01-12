中國演藝圈爆男男戀！《難哄》男星愛撫前男團成員 親密畫面全流出

娛樂中心／綜合報導

中國演藝圈近日爆出男男緋聞，曾參與選秀節目《青春有你》並以男團「UNINE」出道的何昶希，遭中國狗仔直擊與偶像劇《難哄》演員蘇逸陽互動親密，不僅甜蜜摟抱，對方更大膽以雙手撫摸其腋下，畫面全被捕捉。

蘇逸陽（左）與何昶希（右）親密互動流出。（圖／翻攝自微博）

中國狗仔表示，何昶希日前結束工作結束後，隨即乘車直奔蘇逸陽住處，當時疑似情緒低落，一進門便獲得對方擁抱，狗仔更形容「果然和好朋友在一起會被治癒呢」。事實上，兩人曾於去年合作網路劇《不思異：志怪》；緋聞曝光後，也被網友挖出早在2024年十一連假就疑似同遊杭州，且經常在同一間健身房打卡，關係相當密切。

何昶希（左3）曾與蘇逸陽（右1）合作《不思異：志怪》。（圖／翻攝自《不思異：志怪》微博）

只有有網友指出，狗仔偷拍影像過於清晰，質疑是否為何昶希近日接拍新劇《初三的六一兒童節》的宣傳操作。此外，也有人認為這屬於藝人私生活範疇，無論戀情真偽，都沒有必要向外界交代。

