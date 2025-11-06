中國漢堡王「水土不服」？業績墊底恐陷賣陸資救

美式速食巨頭漢堡王，在中國市場陷入危機。（示意圖／Pexels）





美式速食巨頭漢堡王在中國市場陷入危機！就在星巴克把6成股權賣給中國本土資本後，作為當地外資速食店銷售業績墊底的漢堡王，也出現生存話題，接下來可能要將業務、股權賣給適合的「中國夥伴」，才有可能徹底翻身。

炭火製烤肉排、起司、酸黃瓜堆疊出豐富配料的美式漢堡，美國速食巨頭之一的漢堡王，在中國餐飲市場卻正面臨危機。就在美國咖啡巨擘星巴克以40億美元，向本土私募博裕資本出售中國業務6成股權後，外資餐飲品牌在中國的生存問題，意外掀起關注。

漢堡王20年前才進入中國市場，早期堅持直營，7年來僅開出68間店，錯過餐飲業黃金擴張期。雖然後來改走加盟制，但截至2024年底，全中國也僅有1474家門市，遠遠落後肯德基與麥當勞。更尷尬的是，漢堡王雖在中國擁有最多門市，卻是母公司全球市場中單店銷售表現最差的地區。

專家認為，漢堡王在中國「水土不服」，主因是產品定價偏高、不夠本土化，加上加盟品質不一，品牌口碑受損。如今外資餐飲品牌在中國，也進入「必須找到合夥人」的時代，而漢堡王是否能如同星巴克一樣，找到適合的中國拍檔，扭轉銷售頹勢，仍有待觀察。

