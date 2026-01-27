政治中心／綜合報導

台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟，在直播節目秀出衛星圖，提到解放軍在福建漳州，擴建兩處陸航機場，除了讓調度更靈活，更是要規避國軍精準打擊能力，因為包括新添購的海馬士，加上原有的雄二E、萬劍飛彈等，都具備精準打擊能力，可對福建所有共軍與軍事設施，實施源頭打擊。

M1A2T戰車，在深夜的街道前進，另一頭海馬士多管火箭系統發射架升起，鎖定目標後立即開火。





中國漳州密建2陸航基地 專家:忌憚國軍精準打擊火力

中國解放軍在福建漳州密建兩處陸航基地，外界解讀是忌憚我精準打擊火力。（圖／國防部發言人）

廣告 廣告





國防部最新影片，以"錢錢沒有不見，只是變成惹不起的樣子"為宣傳標語，這兩款最新武器，對我軍戰力大幅強化，似乎也讓中國有所忌憚，解放軍專家溫約瑟在直播節目中秀出衛星照片，透露中方在福建漳州一帶，擴建兩處陸航機場，除了增加調度靈活性，最主要是規避國軍的精準打擊能力。









中國漳州密建2陸航基地 專家:忌憚國軍精準打擊火力

中國解放軍在福建漳州密建兩處陸航基地，外界解讀是忌憚我精準打擊火力。（圖／國防部發言人）





台灣國防研究倡議共同創辦人 溫約瑟：「他要增加他直升機可以，我們用"疏泊"這兩個字好了，直升機可以這個疏散的這個空間這樣子，然後可以靈活運用的這個空間。」



台灣具精準打擊能力的彈藥，包括地對地的雄二E飛彈、IDF配備的萬劍飛彈，加上新添購的海馬士多管火箭，作戰範圍約200到400公里不等，福建與浙江南部都在攻擊範圍內，嚇阻力極強。



國防院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「台灣向美國新購海馬士砲兵飛彈，也發揮很大作用，因為它本身就是拋物線，可以隔山打牛，在這種情況下才會說，中共在去年12月29號的演習，才會直接指台灣的海馬士，將是他們的主要的打擊目標。」



軍事觀察家 紀東昀：「目前解放軍在福建這個地區所有的軍事設施，包括它的指揮所、彈藥庫、通訊站，甚至高價值的這些武器裝備，也幾乎都會進行疏散，還有向後撤退的一個部署，來避免被我們一鍋端掉。」



從軍演到情蒐，中國針對海馬士做出各種反制，證明台灣買的對，新一波對美軍購也必須盡快到貨。





原文出處：中國漳州密建2陸航基地 專家:忌憚國軍精準打擊火力

更多民視新聞報導

爭議連環爆！涉霸凌助理傳遭柯文哲指責人才出走 劉書彬回應了

空軍首度公布F-16戰機飛行員防寒飛行衣 今年3月底可全部到貨穿著

羅智強不滿「台灣」101 陳致中回嗆：那兩個字就這麼難聽？

