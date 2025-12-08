中國火控雷達鎖定日機 朝野均認為中方測試美日合作底線

中國遼寧艦艦載殲-15戰機6日在沖繩南側公海2度以火控雷達照射日本F-15戰機，日方於深夜緊急召開記者會，並向中方提出強烈抗議。民進黨立委王定宇表示，火控雷達具高度敵意，他認為此舉是為測試美日同盟如何因應；國民黨立委馬文君認為中國的目標指向日本，並測試美日聯合底線。

日本防衛省7日發布消息指出，在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」艦載戰鬥機殲-15在6日下午2度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射。「火控雷達」(Fire Control Radar，又譯「射控雷達」)與一般搜索雷達截然不同，在國際軍事慣例中往往被視為「模擬攻擊」。而根據日本防衛省公布的細節，這場空中對峙發生在沖繩本島東南方的太平洋上空，這裡正是連接第一島鏈與第二島鏈的關鍵海域。

對於中國此舉，民進黨立委王定宇認為是測試美日同盟如何因應，同時以灰色地帶手段滋擾、麻痺日方，並對日本友台言論與美國國安戰略釋放政治訊號；而此類挑釁也會對前線官兵造成心理壓力，形成「恫嚇效果」。

王定宇指出，中共過去也曾以軍艦或殲-16雷達鎖定日本及澳洲軍機艦等，顯示並非針對單一國家，而是中國軍事擴張的區域威脅。他強調，台灣同處第一島鏈，應與友盟強化情報交換，密切關注後續發展。他說：『(原音)我們不能把這個事情視為是日本單獨遭受威脅，台灣應該要採取相應的作為，比方說跟友盟國家進行情報的交換，或當這樣的威脅發生時，台灣空機也必須採取對應的作為，一方面保護自己國家，二方面跟我們的友盟國家採取有默契的因應作為，來嚇阻中國這種具挑釁性敵意、這種不負責任的做法。』

國民黨立委馬文君也認為中國此舉不只是挑戰日本，也是在測試美日安保條約下的合作底線。她認為，2024年後，中國戰略目標已有轉變，第一島鏈的關鍵環節是日本、而非台灣。她說：『(原音)因為其實日本是很重要的第一島鏈，因為台灣應該不是一個主要的對象，從2024年以後其實可能就是日本，因為這個不僅在測試日本，也在測試美、日可能聯合的一個底線。』

馬文君提醒，台灣此時應更審慎因應，特別是政府不宜急於表態。她表示，當前情勢高度緊張，各方都希望能降低風險、避免升溫，台灣也需要有清晰的底線與策略。(編輯：陳文蔚)