中國火箭砲成導火線，炸飛了川普的諾貝爾和平獎？泰柬邊境戰火再起，美方調停的和平協議瀕臨破局

泰國8日對柬埔寨的軍事據點發動空襲，雙方互相指控對方率先破壞今年稍早達成的停協議。泰國軍方表示，柬埔寨軍隊先在多處邊界地區開火，造成至少一名泰國士兵死亡、約十餘人受傷；柬埔寨新聞部則稱，泰國的空襲造成4名平民死亡。

泰柬兩國多年來的邊境紛爭在7月升溫，爆發為期5天的激烈衝突，造成至少48名軍人與平民喪生、邊境約30萬人逃離。美國總統川普（Donald Trump）和馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在10月出面調停，促成停火協議，但雙方緊張情勢仍未真正平息。

2025年10月26日，泰國與柬埔寨在馬來西亞正式簽署停火協議。（美聯社）

泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）在8日的簡報中說：「在目睹柬埔寨持續攻擊泰國軍隊後，泰國別無選擇，只能採取自衛行動。柬埔寨過去屢次違反停火協議。」柬埔寨國防部聲明則指出，柬方並未對泰國的攻擊做出反擊。

泰國軍方表示，目前已有超過5萬名住在邊境附近的民眾撤離到收容中心，而柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）則說，邊境數個村莊有數萬居民被迫撤離。

2025年12月8日。泰國居民在泰國武里南府（Buriram）的一個疏散中心休息。（AP）

根據《彭博》，此次衝突升級，恐讓由美國和馬來西亞斡旋的和平協議破局，也可能拖垮美泰之間的貿易談判，進而打亂泰國總理阿努廷（Anutin Charnivirakul）在選舉前的經濟優先目標。

阿努廷8日表示：「泰國不尋求暴力，我們可以堅定地說我們從不是挑釁者，但我們不會容許國家主權受到侵犯。」當被問到近期是否已就衝突與川普通話時，阿努廷則回應：「不需要。這是泰國與鄰國之間的事。」並稱無需擔心這次的衝突會影響與美國之間的關稅談判。

中國製火箭砲成導火線

根據泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）說法，武器動向與射程判斷顯示，柬埔寨軍隊可能使用俄羅斯製BM-21多管火箭砲和中國製PHL-03火箭砲，朝泰國一座省級機場和公立地區醫院發射。蘇拉桑告訴《路透》：「根據我們掌握的情報，他們（柬埔寨）曾試圖鎖定這些設施的座標。」但並未透露細節。

柬埔寨則否認曾以任何武器攻擊平民設施。

《路透》指出，按照先前停火協議，雙方11月開始分三階段撤除邊境重武器，依序為：火箭砲系統、火砲，最後是坦克及其他裝甲車。然而，在撤軍剛開始一週後，一名泰國士兵因地雷爆炸重傷，泰方隨即宣布暫停執行停火協議。

2025年10月26日，美國總統川普和馬來西亞總理首相安華在吉隆坡東協峰會期間會面。（美聯社）

根據國際戰略研究所（IISS）的資料，無論在空戰或地面戰，柬埔寨軍力都遠不及泰國，柬軍現有約48輛BM-21多管火箭發射器，以及僅6輛PHL-03多管火箭發射器。

美軍資料庫顯示，PHL-03多管火箭發射器可以發射導引式和非導引式火箭砲，其射程介於70到130公里之間；而BM-21多管火箭發射器的射程則在15到40公里之間。

而泰國國防部提到的民用機場——武里南機場——距離邊境約100公里，已超出BM-21的射程範圍。《路透》補充，武里南府向來是總理阿努廷所屬政黨的鐵票倉。鄰近的素林的帕薩特醫院（Prasat Hospital），則距離邊境不到30公里。

泰國空軍聲明指出，柬軍調動重武器並重新部署戰力後，泰國才派出戰機空襲軍事目標；聲明強調：「此舉是為了威懾與降低柬軍戰力至保護國家安全與平民所需的最低限度。」

在7月的衝突中，泰方曾指控柬埔寨使用BM-21攻擊平民區，並警告柬方也可能部署中國製的PHL-03火箭砲。蘇拉桑表示：「這次柬埔寨比之前更有備而來，以防被精準打擊。」

2025年12月7日。一名受傷的泰國士兵於被抬到泰國錫薩克省的一家醫院。（Royal Thai Army via AP）

泰方指控柬軍7日先向泰國士兵開火，造成2人受傷，引發最新一輪衝突；柬埔寨則否認，反控是泰軍8日破曉時率先發動攻擊。

川普介入調停的「吉隆坡協議」是什麼？

​《彭博》指出，泰國與柬埔寨邊境長期存在緊張情勢，其爭議根源可以追溯100多年前，與邊境「翡翠三角」（泰國、柬埔寨、寮國交界處）的主權問題有關。今年7月24日，泰國與柬埔寨雙方爆發近年最血腥的一次交火，5天內在長達約800公里邊界的多處地點爆發軍事衝突，造成至少48人死亡、超過30萬人被迫撤離。

在馬來西亞總理安華主導的談判中，雙方達成停火協議；停火前，川普曾威脅只要戰事持續，美國就會中止與泰柬兩國的貿易協議，這恐怕會使兩國出口至美國的關稅達到36％。在川普分別致電時任泰國代理領導人與柬埔寨總理後，隔天雙方便同意到馬來西亞進行談判；停火在7月29日午夜起生效，隨後，美方將兩國關稅下調至19％。

10月26日，在吉隆坡的東協領袖峰會場邊，由美國總統川普與馬來西亞總理安華的共同見證下，泰國總理阿努廷和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）簽署了《吉隆坡和平宣言》（Kuala Lumpur Peace Accord）。根據《彭博》，協議內容包括雙方承諾使用現有的雙邊機制處理邊界爭端、撤離邊境重武器，以及推動互信措施與和平架構。

川普當時稱這是「歷史性」協議，並自誇他非常擅於促成和平，而且「這比很多事情更有趣，因為你是在拯救人民、拯救國家」。洪馬內便感謝川普的「果斷領導」，阿努廷也表示這份協議能為長久的和平奠定基礎。

衝突爆發原因

今年5月28日，泰柬雙方在一處爭議地帶烏汶省（Ubon Ratchathani）春坡隘口（Chong Bok）爆發槍擊，造成一名柬埔寨士兵身亡，為後續緊張關係埋下導火線。之後雙方都在邊界集結大量軍隊、限制邊境出入。7月又有泰國士兵在巡邏時踩到地雷導致斷腿，激化雙方對立。泰方指控地雷是柬埔寨新埋的，柬方則反控泰軍越界。

在地雷事件後，泰國召回大使並驅逐柬埔寨大使，柬方也做出同樣回應。隔天凌晨，雙方爆發大規模交火；泰國甚至一度警告，衝突恐升級為全面戰爭。

邊界爭端源頭

泰國與柬埔寨兩國的緊張局勢要追溯到殖民時代。兩國邊界是根據1900年代初的《法暹條約》（Franco-Siamese Treaty）劃定的，當時柬埔寨是法屬印度支那的一部分，而協議規定，兩國邊界應沿著分水嶺劃分。

幾十年後，幾個地區的主權歸屬仍是爭議焦點，多次劃界努力至今依舊沒有結果。《彭博》指出，多年來的一個主要爭議點是11世紀的普里維希神廟（Preah Vihear temple）；柬埔寨根據法國1907年繪製的地圖宣稱擁有該寺，但泰國堅稱該寺位於分水嶺的泰國一側。

柬埔寨便將此問題提交給國際法院（ICJ），法院於1962年裁定該神廟屬於柬埔寨，但周邊土地仍有爭議；自2008年起，雙方多次在此爆發衝突，泰國後來不再承認國際法院管轄。

2025年12月8日。柬埔寨村民坐在曳引機上逃離柬埔寨普里維希省（Preah Vihear）的家。（AKP via AP）

今天7月的泰柬衝突發生在多個邊界地區，這些地方的邊界大多還沒正式劃定，且還有好幾座古老寺廟在其中。在今年5月爆發小規模衝突後，柬埔寨向國際法院提交一份請願書，要求協助解決包括塔門通寺（Prasat Ta Muen Thom）和春坡隘口（Chong Bok）在內的4個爭議地區的主權問題。

然而泰國堅持使用雙邊解決機制，例如透過兩國在2000年設立的聯合邊界委員會來處理。這種分歧在致命衝突爆發前，極大地加劇了兩國之間的緊張關係。

