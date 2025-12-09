中國火箭砲成導火線，炸飛了川普的諾貝爾和平獎？泰柬邊境戰火再起，美方調停的和平協議瀕臨破局
泰國8日對柬埔寨的軍事據點發動空襲，雙方互相指控對方率先破壞今年稍早達成的停協議。泰國軍方表示，柬埔寨軍隊先在多處邊界地區開火，造成至少一名泰國士兵死亡、約十餘人受傷；柬埔寨新聞部則稱，泰國的空襲造成4名平民死亡。
泰柬兩國多年來的邊境紛爭在7月升溫，爆發為期5天的激烈衝突，造成至少48名軍人與平民喪生、邊境約30萬人逃離。美國總統川普（Donald Trump）和馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在10月出面調停，促成停火協議，但雙方緊張情勢仍未真正平息。
泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）在8日的簡報中說：「在目睹柬埔寨持續攻擊泰國軍隊後，泰國別無選擇，只能採取自衛行動。柬埔寨過去屢次違反停火協議。」柬埔寨國防部聲明則指出，柬方並未對泰國的攻擊做出反擊。
泰國軍方表示，目前已有超過5萬名住在邊境附近的民眾撤離到收容中心，而柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）則說，邊境數個村莊有數萬居民被迫撤離。
根據《彭博》，此次衝突升級，恐讓由美國和馬來西亞斡旋的和平協議破局，也可能拖垮美泰之間的貿易談判，進而打亂泰國總理阿努廷（Anutin Charnivirakul）在選舉前的經濟優先目標。
阿努廷8日表示：「泰國不尋求暴力，我們可以堅定地說我們從不是挑釁者，但我們不會容許國家主權受到侵犯。」當被問到近期是否已就衝突與川普通話時，阿努廷則回應：「不需要。這是泰國與鄰國之間的事。」並稱無需擔心這次的衝突會影響與美國之間的關稅談判。
中國製火箭砲成導火線
根據泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）說法，武器動向與射程判斷顯示，柬埔寨軍隊可能使用俄羅斯製BM-21多管火箭砲和中國製PHL-03火箭砲，朝泰國一座省級機場和公立地區醫院發射。蘇拉桑告訴《路透》：「根據我們掌握的情報，他們（柬埔寨）曾試圖鎖定這些設施的座標。」但並未透露細節。
柬埔寨則否認曾以任何武器攻擊平民設施。
《路透》指出，按照先前停火協議，雙方11月開始分三階段撤除邊境重武器，依序為：火箭砲系統、火砲，最後是坦克及其他裝甲車。然而，在撤軍剛開始一週後，一名泰國士兵因地雷爆炸重傷，泰方隨即宣布暫停執行停火協議。
根據國際戰略研究所（IISS）的資料，無論在空戰或地面戰，柬埔寨軍力都遠不及泰國，柬軍現有約48輛BM-21多管火箭發射器，以及僅6輛PHL-03多管火箭發射器。
美軍資料庫顯示，PHL-03多管火箭發射器可以發射導引式和非導引式火箭砲，其射程介於70到130公里之間；而BM-21多管火箭發射器的射程則在15到40公里之間。
而泰國國防部提到的民用機場——武里南機場——距離邊境約100公里，已超出BM-21的射程範圍。《路透》補充，武里南府向來是總理阿努廷所屬政黨的鐵票倉。鄰近的素林的帕薩特醫院（Prasat Hospital），則距離邊境不到30公里。
泰國空軍聲明指出，柬軍調動重武器並重新部署戰力後，泰國才派出戰機空襲軍事目標；聲明強調：「此舉是為了威懾與降低柬軍戰力至保護國家安全與平民所需的最低限度。」
在7月的衝突中，泰方曾指控柬埔寨使用BM-21攻擊平民區，並警告柬方也可能部署中國製的PHL-03火箭砲。蘇拉桑表示：「這次柬埔寨比之前更有備而來，以防被精準打擊。」
泰方指控柬軍7日先向泰國士兵開火，造成2人受傷，引發最新一輪衝突；柬埔寨則否認，反控是泰軍8日破曉時率先發動攻擊。
川普介入調停的「吉隆坡協議」是什麼？
《彭博》指出，泰國與柬埔寨邊境長期存在緊張情勢，其爭議根源可以追溯100多年前，與邊境「翡翠三角」（泰國、柬埔寨、寮國交界處）的主權問題有關。今年7月24日，泰國與柬埔寨雙方爆發近年最血腥的一次交火，5天內在長達約800公里邊界的多處地點爆發軍事衝突，造成至少48人死亡、超過30萬人被迫撤離。
在馬來西亞總理安華主導的談判中，雙方達成停火協議；停火前，川普曾威脅只要戰事持續，美國就會中止與泰柬兩國的貿易協議，這恐怕會使兩國出口至美國的關稅達到36％。在川普分別致電時任泰國代理領導人與柬埔寨總理後，隔天雙方便同意到馬來西亞進行談判；停火在7月29日午夜起生效，隨後，美方將兩國關稅下調至19％。
10月26日，在吉隆坡的東協領袖峰會場邊，由美國總統川普與馬來西亞總理安華的共同見證下，泰國總理阿努廷和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）簽署了《吉隆坡和平宣言》（Kuala Lumpur Peace Accord）。根據《彭博》，協議內容包括雙方承諾使用現有的雙邊機制處理邊界爭端、撤離邊境重武器，以及推動互信措施與和平架構。
川普當時稱這是「歷史性」協議，並自誇他非常擅於促成和平，而且「這比很多事情更有趣，因為你是在拯救人民、拯救國家」。洪馬內便感謝川普的「果斷領導」，阿努廷也表示這份協議能為長久的和平奠定基礎。
衝突爆發原因
今年5月28日，泰柬雙方在一處爭議地帶烏汶省（Ubon Ratchathani）春坡隘口（Chong Bok）爆發槍擊，造成一名柬埔寨士兵身亡，為後續緊張關係埋下導火線。之後雙方都在邊界集結大量軍隊、限制邊境出入。7月又有泰國士兵在巡邏時踩到地雷導致斷腿，激化雙方對立。泰方指控地雷是柬埔寨新埋的，柬方則反控泰軍越界。
在地雷事件後，泰國召回大使並驅逐柬埔寨大使，柬方也做出同樣回應。隔天凌晨，雙方爆發大規模交火；泰國甚至一度警告，衝突恐升級為全面戰爭。
邊界爭端源頭
泰國與柬埔寨兩國的緊張局勢要追溯到殖民時代。兩國邊界是根據1900年代初的《法暹條約》（Franco-Siamese Treaty）劃定的，當時柬埔寨是法屬印度支那的一部分，而協議規定，兩國邊界應沿著分水嶺劃分。
幾十年後，幾個地區的主權歸屬仍是爭議焦點，多次劃界努力至今依舊沒有結果。《彭博》指出，多年來的一個主要爭議點是11世紀的普里維希神廟（Preah Vihear temple）；柬埔寨根據法國1907年繪製的地圖宣稱擁有該寺，但泰國堅稱該寺位於分水嶺的泰國一側。
柬埔寨便將此問題提交給國際法院（ICJ），法院於1962年裁定該神廟屬於柬埔寨，但周邊土地仍有爭議；自2008年起，雙方多次在此爆發衝突，泰國後來不再承認國際法院管轄。
今天7月的泰柬衝突發生在多個邊界地區，這些地方的邊界大多還沒正式劃定，且還有好幾座古老寺廟在其中。在今年5月爆發小規模衝突後，柬埔寨向國際法院提交一份請願書，要求協助解決包括塔門通寺（Prasat Ta Muen Thom）和春坡隘口（Chong Bok）在內的4個爭議地區的主權問題。
然而泰國堅持使用雙邊解決機制，例如透過兩國在2000年設立的聯合邊界委員會來處理。這種分歧在致命衝突爆發前，極大地加劇了兩國之間的緊張關係。
更多風傳媒報導
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 293
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 136
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 32
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 12
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」
即時中心／林韋慈報導日本昨（7）日清晨迅速對外公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，從事發到說明僅不到10小時，反應速度遠快於過去僅有的兩起同類事件。這次也是日本首次公開「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射狀況。當時，中國軍機自航空母艦「遼寧號」起飛，日本航空自衛隊則從那霸基地緊急升空，因應可能的領空侵犯。日本官房長官木原稔也在今（8）日再度回應。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
在台港人悼念宏福苑大火 批港府濫捕侵害人權
香港大埔宏福苑發生大火造成嚴重死傷，在台灣的香港人和民間團體今（7）日出面，批評香港政府，沒有立即調查工程監管等問題，反而濫用《國安法》拘捕追求真相的民眾，嚴重侵害人權，而如期舉辦法立法會選舉，也被質疑是企圖藉由「假選舉」為政權粉飾太平。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7