中國灰擾加劇 管碧玲：海巡應處能力領先全球 為各國借鏡

海委會主委管碧玲今(4)日接受本台《為人民服務》節目專訪，表示面對中國不斷加劇的灰色襲擾，海巡署必須加速壯大，並改變應對策略。但也因此讓我國海巡在應處灰色作為的經驗與能力領先各國，甚至為各國所借鏡。

海委會主委管碧玲4日接受中央廣播電臺《為人民服務》節目主持人楊憲宏專訪，暢談我國海上執法工作的現況與困難。她表示，台灣目前仍是國際漁業組織的一員，因此海委會海巡署仍必須履行打擊非法漁業活動的職責，同時也有太平洋地區的護漁任務，因此責任範圍並非僅侷限在我國領海。

管碧玲說明，目前海巡署約有8000餘名的軍職人員，負責岸際的防衛、安檢、救生救難等工作；另外海上船艦的執法任務，則主要以警職人員擔任，其中多數都是警大、警專所訓練出來的專業水上警察。

管碧玲也指出，中共不斷加大灰色地帶威脅，如今幾乎已在金、馬、東沙海域發展出常態化的襲擾。而中方每一次進入我國禁限制水域，海巡都得要派出船艦進行一對一的監控、驅離，這是非常沉重的能量消耗，也迫使海巡必需快速壯大，並調整應對模式。管碧玲說：『(原音)譬如說以我們雷情的監控來講，我們過去海域上的執法，監控的就比較是大型的漁船、商貨輪。但是現在灰色襲擾的樣態是小目標的偷渡，在我們過去「監情偵」的部署裡，我們就必須要有所調整。』

不過管碧玲也強調，因為「壞朋友」在旁邊，讓我國應對灰帶襲擾的經驗反而領先各國。例如海纜的守護，從以往單純的民事案件處理，轉型為國安事件的應變，並獲得各國重視與借鏡。管碧玲說：『(原音)現在是必須在事先就要有一個監控的機制在，除了說我們要建立黑名單，然後我們要示警的機制，我們對海纜的守護一直發展到這個海纜七法的時候，連歐美的國家都認為說這是他們很值得取經、分享的經驗。』

管碧玲認為，我國海巡在兵力或組織上，或許比不上美國的「海岸巡防隊」，但相關應處的經驗與能力絕對領先周遭各國。台灣海域是全球重要的經濟命脈，關注海域動態、確保各國自由航行權力也是海巡重要的責任之一。(編輯：許嘉芫)