中國灰色地帶威脅 葛來儀籲加強美台日菲合作

（中央社記者溫貴香台北21日電）美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，學者葛來儀表示，美國應加速批准與交付對台軍售、建立美台共同生產與研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台，並建議應加強美台日菲間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。

美國聯邦參議院外交委員會20日召開「檢視台灣增強韌性法案執行情況及未來美台合作機會」聽證會，智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前白宮官員杜如松（Rush Doshi）出席作證。

葛來儀認為，台灣對美國及自由世界的重要性有3個面向，首先，台灣是亞洲與世界的民主燈塔，從威權轉型成為充滿活力的民主國家，是20世紀最成功的民主化故事之一；其次，台灣是全球先進資通訊產品重要供應者；第三，美國對台灣安全的支持，牽動其他盟友對美國安全承諾的信任。

葛來儀說明，中國持續透過軍事力量、經濟壓力、法律戰與心理戰、資訊操弄等方式威脅台灣，她呼籲除應加速批准與交付對台軍售、建立美台共同生產與研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台外，並建議美國應加強美國、台灣、日本與菲律賓之間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。

此外，葛來儀強調，也應促進台灣與日本、澳洲、菲律賓等區域夥伴，以及與擁有豐富民防經驗的國家，例如芬蘭、瑞典和以色列進行韌性和安全合作。

杜如松指出，台灣半導體產業位居全球創新與先進製造的核心，生產全球超過一半的晶片，而這些晶片支撐國防、汽車、人工智慧（AI）等各式產業與美國的經濟成長，且台灣海峽是全球最繁忙、最重要的海上交通要道之一，台灣對美國來說至關重要。

杜如松提到，數天前，台灣發放數百萬本全民安全指引手冊、每戶1冊，內容載明如何為入侵或封鎖做好準備，顯示賴政府正致力建立全社會防衛韌性計畫；而這些措施涵蓋軍事現代化、後備改革、網路防禦等，面對中國持續加強對台軍事、經濟、政治脅迫之際，台灣正積極提升自身防衛韌性。（編輯：林克倫、張若瑤）1141121