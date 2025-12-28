中國炒「沖繩地位未定論」 矢板明夫揭目的

▲近來中國各大媒體流傳大量盜用影片，將「沖繩主權認定」內容配上與原影片完全不同的字幕，密集操作「沖繩地位未定論」，藉此主張「沖繩是中國的」。圖為沖繩那霸市區街道人潮稀少。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近來中國各大媒體流傳大量盜用影片，將「沖繩主權認定」內容配上與原影片完全不同的字幕，密集操作「沖繩地位未定論」，藉此主張「沖繩是中國的」。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，中國是為了「台灣地位未定」的論點來操作「沖繩地位未定」，但日本政治人物與民眾看到中國「熱切關心」沖繩前途時，多數直覺反應是覺得中國「很可笑」。

矢板明夫在臉書上發文表示，近來中國各大媒體在網路上密集操作「沖繩地位未定論」，美國媒體監測公司「Meltwater」分析，11月間，中港媒體大量使用「琉球」、「獨立」等關鍵詞，相關文章數量較去年同期暴增約20倍，從三十餘篇飆升至六百篇以上，而且幾乎都集中在日本首相高市早苗就「台灣有事」在國會進行答辯之後。他直言：「這明顯不是新聞趨勢，而是宣傳戰。」

矢板明夫指出，這些文章有一個共同特徵，就是反覆強調沖繩曾是獨立王國，甚至聲稱 1972年沖繩「返還」時主權並未真正回到日本，質疑日本對沖繩統治的正當性。他進一步分析，中方此舉政治意圖不難理解，日本有人談「台灣地位未定」，北京就反過來操作「沖繩地位未定」，試圖在日本國內製造疑慮與恐慌。

矢板明夫直言：「這套劇本從一開始就算錯了對象。」他認為，沖繩獨立的主張在日本社會長期公開、合法存在，只要是不鼓吹暴力、不主張顛覆現行憲政體制，無論是寫書、參選、公開演講，警察都不會找上門。矢板明夫也提到，自己認識不少主張沖繩獨立的朋友，他們都照常生活、照常投票、照常批評中央政府，而這正是民主社會的日常。

他進一步表示，正因為「可以自由主張」，所以沖繩的獨立運動始終停留在少數，2022年《沖繩時報》民調顯示，真正支持獨立者僅約3%，遠低於希望維持現狀或擴大自治權的多數民意。近年來，支持獨立的比例甚至還有下降的趨勢。這恰恰說明「民主社會不怕選項多，只怕選項被禁止」。

矢板明夫直言，當日本政治人物與一般民眾看到中國媒體忽然「熱切關心」沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話：「中國真的很可笑。」他表示，一個連自己國內都不准討論分離、不准公投、不准自由結社的政權，卻突然高調談別國領土的「歷史未定論」，這種雙標，一點說服力都沒有。

最後，矢板明夫再次以台灣為例，強調台灣本來就應該可以自由主張台灣獨立，也可以主張不獨立，或者主張維持現狀。「如果需要做出選擇，唯一正當的裁決者，只有一個，那就是台灣的住民投票。」

