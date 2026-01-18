中國為何不放輝達H200進口？半導體總經理揭美中巨大差距：習近平面臨兩難

去年底美國同意輝達有條件向中國出口H200晶片後，根據《金融時報》等外媒報導，中國海關告知報關行「不得進口」H200，此外，中國政府官員還召集國內科技公司，警告除非必要，否則不得購買這些晶片。對此，青輝半導體總經理葉國光17日接受網路節目《論政天下》專訪時表示，若輝達H200晶片以低價賣給中國，應可以打擊中國AI晶片的發展。

葉國光將中國比喻為一隻弓箭，沿海地區為弓、長江流域為箭、上海市為箭頭、弓背兩側則是長三角與京津冀。中國像蓄勢待發的弓箭，許多書記、市長均為理工科背景，重視高科技政績，因此資源越多的城市，發展科技力度越高，經濟越好的城市越會發展半導體。

葉國光續指，中國的高科技產業分工中，長三角地區類似台灣，具備許多晶圓廠且產業鏈較完整，競爭力高；京津冀等北方區域負責發展設備、材料。

葉國光認為，中國蓄勢待發地發展高科技產業，不過面對美國放行H200晶片，中國國家主席習近平則陷入兩難，若不買，可逼國內產業自立發展，但買了就可能產生依賴性，使發展變慢。

葉國光比較美中兩國算力，目前美國晶片多為台積電代工，幾乎都是台灣製造，尚未轉入亞利桑那州的工廠。輝達B200晶片算力為15Pflops，相比之下，華為昇騰950算力僅1Pflops，目前中國生產的晶片較低端，兩國算力差距讓美國願意放行輝達H200，但中國可能考量國內晶片廠商發展及運算中心建設，不願准許進口，「輝達H200晶片低價賣給中國，應可以打擊中國AI晶片。」

