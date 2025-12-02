中國為何不認《舊金山和約》？王定宇拆穿「邏輯壞死」關鍵

記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說，導致中國崩潰。近日中國外交部進一步聲稱，1951年簽署的《舊金山和約》違反國際法、對中方「非法無效」，荒謬說詞再度引發各界抨擊。民進黨立委王定宇就說，台灣人應該憤怒？還是興奮啊？他說，中國壞死邏輯，真的是國際的最大不安因子，坐實「國際麻煩製造者」無誤！

日本首相高市早苗「台灣有事」說，導致中國崩潰。圖為中國國家主席習近平。（圖／翻攝自X平台 @commiepommie）

中國的蠻橫鬧了國際笑話…中國外交部竟然間接主張「台灣現在還是日本國的一部份」，台灣人應該憤怒？還是興奮啊？

廣告 廣告

王定宇指出，關於台灣的法律地位，高市早苗11月26日在國會與在野黨黨魁辯論時，強調根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，所以日本沒有立場做出認定台灣的法律地位。

然而，中國外交部近日接連指控，所謂《舊金山和約》對中國是「非法無效」的。所以，中國現在是在鼓吹-「日本根據《舊金山和約》放棄台灣是無效的」，那麼…台灣現在還是日本國的一部份囉！

王定宇說，其實中國邏輯壞死是因為《舊金山和約》沒有把台灣歸給中共，所以不算數，中國這種「把合約隨時無效，規則隨時可以推翻」的做法，真的是國際的最大不安因子，坐實「國際麻煩製造者」無誤！

台灣的主權屬於台灣2300萬國民，只有台灣人民才有權決定台灣的國家命運！選擇看看…你希望台灣的國家狀態為何？王定宇列出：

1. 台灣曾為日本領土50年，台灣是日本的一部份。

2.台灣曾為荷屬福爾摩沙38年，台灣是歐盟荷蘭的一部分。

3. 台灣自1949年開始，同島一命歷經白色恐怖到民主化直選總統已經超過77年，台灣是主權獨立國家，現狀叫中華民國，未來由台灣人民決定。

4. 台灣從未被中華人民共和國治理過，台灣是中國的一部份。

更多三立新聞網報導

中國不認《舊金山和約》 胡采蘋酸爆：一覺醒來回到了後馬關條約時代

台灣還是日本領土？中國不認《舊金山和約》！外交部：中國從未統治台灣

從「台灣有事」到「否定舊金山和約」：中日衝突升級背後的權力心理

中共為何不認《舊金山和約》？她揭崩潰關鍵：比「台灣有事」更嚴重

