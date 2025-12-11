中國為何不開放臉書？梁文傑諷國台辦發言人吞吞吐吐講不出話

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日在例行記者會回應，對岸發言人被問到為何不開放臉書時，就一直吞吞吐吐講不出話，「聽君一席話，還是一席話」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 國台辦發言人陳斌華10日在例行記者會批評台灣封鎖社群媒體「小紅書」是刻意製造「訊息繭房」，不讓台灣人民暸解大陸的真相。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日在例行記者會回應，對岸發言人被問到為何不開放臉書時，就一直吞吞吐吐講不出話，「聽君一席話，還是一席話」。

梁文傑重申，針對小紅書的處置，是內政部和警政署對於打擊詐騙的處置，跟兩岸政策、兩岸關係都沒有關係。他進一步解釋，幾個在台市占率比較大的平台如：Meta、Google、Line等，當發生詐騙案時，台灣警方都找得到窗口，能夠要求下架或刪除詐騙訊息，開罰時，也會知道罰單能寄到哪，但小紅書沒有，所以警方在處理詐騙案件時，不知道要跟誰聯絡，要開罰也不知道要罰誰。

梁文傑提及，根據警政署提供的數據，從去年1月到今年11月，涉及小紅書的詐騙案有1706件，這些案件完全沒辦法跟小紅書溝通，要求配合調查，這樣的狀況，政府機關應該做出處置，而並不是針對哪個國家的APP。

梁文傑指稱，對岸一直要把這件事講成刻意製造「訊息繭房」，不讓台灣人民瞭解大陸的真相，但大家在國台辦記者會也看到了，當對岸的發言人被問到「怎麼不開放臉書」時，就一直吞吞吐吐講不出話來，「講了半天，『聽君一席話，還是一席話。』」

