中國為何在乎日升息？ 謝金河:日經濟正常化、中國房地產泡沫正開始

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



中國為什麼這麼在乎日本升息？財訊傳媒董事長謝金河表示，日本經濟邁向正常化，這是合理的升息。日本銀行擔心升息會對市場造成太大衝擊，提前預告，市場把這次升息當成利空出盡，股市反而大漲。日本正把通縮的棒子交給中國,中國房地產泡沫調整才要開始，這次日本升息，中國全神關注的關心，很多人更關切自己面對的未來！

12月以來，中國在網路直播平台不斷放送日本升息，血洗華爾街！日圓加息，全球崩塌！又說日本升息，有三種資產要拋售。謝金河指出，這種彷佛世界末日的恐懼訴求，口徑非常一致，大家都吹同樣的號，台灣的經濟專家也跟著附和。現在日本銀行在18日終於再升息一碼，核心利率是0.75%。日銀升息，全球股市不但沒跌，而且全面上漲。日圓也沒有出現大幅升值的走勢。

廣告 廣告

眼看著恐嚇沒有奏效，中國的網路直播最近又改口：日本加息，中國起飛！日本加息，拉爆中國！也有人在日圓不升反貶上大作文章。這是一開始中國網評人把日本去年8月首度升息造成股市大跌4451點，跌幅12.4%，日圓從161.96大幅升值至139.58。這次日本銀行再升息，他們以為會像上次那麼可怕！

謝金河分析，其實去年日本結束零利率造成的資金轉向衝擊最大，現在日本人，日本企業把身上的泡沫清乾淨，企業及個人財務狀況良好，日本經濟邁向正常化，這是合理的升息。日本銀行擔心升息會對市場造成太大衝擊，提前預告，市場把這次升息當成利空出盡，股市反而大漲。

接下來日本銀行利率將朝1.5%挺進，至少還有三碼的空間，日本10年債殖利率2.072%，中國是1.84%，日本30年債殖利率3.436%，和美國30年債利差剩下1.4%，反而中國30年債剩下2.23%，中國的利率一直往下走，這跟1990年後的日子資產負債表修補神似。

謝金河認為，日本正把通縮的棒子交給中國！中國房地產泡沫調整才要開始，很多人賣掉房子還不能還債。這次日本升息，中國全神關注的關心，很多人更關切自己面對的未來！

更多太報報導

台股跟著美股衝！00990A 居主動式ETF漲幅居冠續登成交王

00757換股增Palantir! AI算力雙雄、雲端三王、終端三霸、防護雙盾牌全打包

2026 CES 展「AI落地應用」畫重點！AMD蘇媽打頭陣、輝達高通英特爾同搶進