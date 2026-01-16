中國為何在乎的只有海馬斯





近期中國為何搞了這麽大的軍演，結果他們在乎的只有海馬斯（M142「海馬斯」多管火箭系統），當偵蒐到海馬斯的指令下達，直接射了27發的遠程火箭彈，是的，中國也試圖用遠程火箭炮取代昂貴的彈道飛彈。

孫秉中（陸軍上校退役，曾任陸軍軍情處情研組長丶國防部情報次長室情研中心副主任等職）在去年10月就曾指出，解放軍火箭軍的短程彈道飛彈已經開始陸續退役，也未見有新型號的短程彈道飛彈接續研發，然而解放軍的PHL-191卻大量部署部隊，其射程涵蓋台灣全境，研判未來PHL-191將會取代短程彈道飛彈，成為攻台時的主要火力投射裝備，至於精準度如何待驗證。

所以，這或許是美國答應出售更多海馬斯給台灣的原因之一，美國的情報偵蒐向來很準，原來中國怕的只有海馬斯，看了下面的說明就可懂。

5至10公尺是什麽概念，你在房間內看電視，大約就是這個距離，也就是，一間房子的大小，所以如果海馬斯打過來，你的房子全毀，也不用跑了，包含房子周圍的範圍全沒了。

海馬斯的精準度非常高，主要得益於其搭載的GPS全球定位系統導引火箭彈，可達到5-10公尺，甚至更低的圓周誤差率（CEP），能夠精準命中目標，與傳統火砲的火力覆蓋不同，強調精準打擊；例如搭配M30/M31火箭可達70-92公里，若換裝長程戰術飛彈（ATACMS）則可達300公里，精度仍非常高。

所以一發海馬斯長程戰術飛彈，就可以精準的摧毀中國沿岸基地跟機場重要設施或彈藥庫，台灣海峽也就200公里寬，等於中國福建再往內100公里也打得到，如果再前進到澎湖，那就前進到更內陸，也就是當你中國要集結部隊時，台灣可以選擇先出手反制，或直接等你上船再一舉殲滅，有了海馬斯，中國也不用渡海了，因為你的船還在港口，就被打沈了，必須要改從東海或南海過來，問題是這樣已經沒有快速登陸的時間優勢，這不是攻打難度增加而已 ，而是完全失去快速攻打的優勢。

這時中國的小粉紅會說，中國的PHL-191也可以做到，但海馬斯的精準度有實戰驗證，你中國的遠程火箭都是中國自己說的，可信度多少？

這個情勢下，快速戰不行，中國要打台灣就必需用持久戰，可是打持久戰對中國更不利，時間一拖久，後勤補給能不能跟上，或者後勤全被台灣斷絕，台灣島上的登陸部隊一定變成了孤軍，這仗還要打嗎？這還沒有提到美日的援軍，或許，中國超級有錢，繼續砸大錢，或者是根本沒錢，往遠一點想，原來這才是中國解放軍害怕的事，其實是怕花錢。

就像一位資深軍事專家說的，大砲一響，黃金萬兩，打仗武統，或統戰都是要錢，當錢花下去已經沒有效果，請問你還要堅持嗎？

（圖取自美國國防部官網）

海馬斯還可以跟M109A7自走砲做長短距離的火力輸出搭配。

那麼，海馬斯能不能被反制呢？我們試著推理一下。

海馬斯換彈快，打了就跑，它是守勢防衛的救星，精準打擊射程遠，敵人剛查得它的位置，它已經換了新位置，甚至換彈好了。海馬斯換彈速度非常快，一輛車能在5分鐘內快速換裝一個全新的6發火箭彈箱，這是因為它採用模組化設計，將火箭彈儲存在一個獨立的彈箱（POD）中，能迅速更換。

所以確實很難反制，它讓傳統的守勢陸軍變成攻勢陸軍，可以在後方給前進部隊提供火力支援，或直接殲滅目標。

比較一下，我們的機動飛彈車一樣打了就跑，但移動的速度相對較弱，而且拖車頭聯結車跑起來沒有海馬斯靈活，在台灣狹窄的巷弄城鎮裡，光一個轉灣整死你，你一定在路上看過連結車倒車要進某工地，問題他一個倒車就要整條路擋住，所以它只適合比較大的公路或郊區，這就是機動飛彈車體積大的現實。

而海馬斯等於一台中大型貨車，光轉灣路線的選擇就更多了，若躲進適合的掩體，你的衛星或無人機想找到它並不容易。試想一下，如果把海馬斯做個中大形貨車的外形僞裝，中國的衛星或無人機如何偵蒐？

以上說明了，海馬斯不是隱形的戰鬥機，但它有隱形的條件跟本事，只要善用它，理解它，甚至僞裝它。同時，它也不止可跟雷霆2000形成高低配，它還可以跟M109A7自走砲做長短距離的火力輸出搭配。在此，希望M109A7盡快來台。

一個是曲射炮，一個是直射砲，曲射砲的用意是克服高山大樓的特殊地形，海馬斯是遠距離遠程火箭砲。若再配合這四項武器：

1. M1A2T戰車的主砲有效射程可達3至4公里

2. M109A7「帕拉丁」（Paladin）自走砲的射程各型彈藥射程約22至24公里，增程彈（如M549A1 RAP），約30公里。

3.M982「神劍」精準導引砲彈（Excalibur）可達40公里。

4.雷霆2000從MK15射程15公里至MK66射程100公里（目前改良中）。

再把海馬斯加進去，你會發現，這四項武器合體，等於到時我們就擁有300公里射程的（全涵蓋）距離的火力輸出，敵人怎麼跑，怎麼移動，怎麼都躲不了，其威脅力將不輸機動隱身的無人機。

台灣的守勢陸軍，有了海馬斯的加持，等於有了海神的拳頭，陸軍將變身為遠程投射陸軍，或者改為攻勢陸軍，當然這有賴台灣內部人士跟政黨團結，一起建構安全的台灣，台灣安全不能等，全民挺台灣，台灣更有力。

※作者為業餘作家，軍事研究者。