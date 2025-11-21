中國為何對高市言論反應如此激烈 CNN：擔心亞洲軍事態勢變化

日本首相高市早苗資料照片。美聯社



中國對日本首相高市早苗「台灣有事」言論的激烈反應已持續兩週，且目前毫無紓緩跡象。CNN分析指出，中國如此重砲回擊，是因為擔心日本在美國的施壓下擴大軍事防禦力量，影響中國在亞洲地區的強權地位。

美國有線電視新聞網（CNN）今日（11/21）發出一篇題為「中國對日相高市發怒的幕後真相」（The real reason behind China’s fury toward Japan’s Takaichi）的分析文章。

文中指出，中國對高市早苗「台灣有事」言論所採取的一系列反制措施和怒火「顯然經過精心算計，不只對日本發出警告，同時也警告區域內的其他國家，如果他們敢在台灣議題上與中國做對，將會面臨同樣懲罰」。

文章接著說，北京過去兩週的對日怒火，背後還藏有另一原因：「北京深度擔憂亞洲可能出現的軍事態勢變化，尤其是美國的盟友正加大國防支出和軍事合作，因應中國崛起的軍事力量。」

尤其是日本在軍事防衛上的變化，更容易激起北京敏感神經。日本曾殖民台灣長達半世紀，更在二次大戰侵略中國期間殺害數十萬人。

自中國國家主席習近平執政以來，中國民族主義強硬派的聲浪日趨主流，中共加速推動中國軍隊現代化，聲稱必須「確保歷史絕不重演」。

文中說，在北京眼裡，高市的「台灣有事」言論顯示日本「不尊重軍力局勢重組後、中國成為崛起強權的現狀，且日本有著軍事野心將威脅中國崛起」。

過往的日本領導人會避免在與防禦有關的議題上提及台灣，但日本政治人物越來越擔心，萬一中國出兵攻打台灣，可能對日本造成重大影響，而這種擔憂情緒促使日本擬擴大國防支出，甚至出現推動修改憲法的呼聲。

本就屬於鷹派的高市一上台就表示要和美國加強安全防衛合作，並打算擴大日本的防禦武力。中國則扣上帽子，指控高市的種種言行，為「軍國主義陰魂復活提供養分」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，日方認為，北京現在如此強烈反擊，就是要「制肘高市，讓她的執政生涯從一開始就陷入被動，接下來推動日本加大國防投資時會更加猶豫」。

