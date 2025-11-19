中國為何想「斬首」高市早苗？背後原因竟跟台灣有關
記者李鴻典／台北報導
中日緊繃關係近日升溫，政治工作者周軒說，中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。
周軒指出，日本首相高市早苗的「台灣有事論」還在發酵，中國發動各界聯合反擊，正式外交管道給日本難看外，對日本發出旅遊警示，聯合國大會上還直指日本沒有資格尋求擔任常務理事國，現在居然連中國留學生去日本留學都要被規勸不要去了，連稀土禁止出口給日本都拿出來了。
日本國內當然也有附和中國論調的政界學界人士，甚至自民黨內也有，然而民調不會騙人，根據日本共同社在11月15、16日所做的民調：
是否贊成台灣有事可能構成可行使集體自衛權的存亡危機事態？贊成加上傾向於贊成佔比48.8%、反對的佔44.2%。
是否支持高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針？60.4%的受訪者表示贊成、34.7%的受訪者表示反對。
周軒分析，可見高市首相的發言，實際上獲得多數日本人的支持，有這樣的底氣，當然沒有任何改變立場的必要，甚至還獲得了過半數日本國民支持增加防衛費的效果，高市內閣這一次出擊是完美的。
周軒也說，除了高市內閣本身外，日媒近日還刊出一篇針對性極強的報導，劍指中國最新下水的航母福建號，《產經新聞》報導稱，若中國航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動將其擊沉。
他表示，福建號堪稱是中國近期民族驕傲的一大亮點，光是命名為「福建」，就不難想像中國在暗示什麼，然而日本媒體毫不客氣的跟進高市早苗首相的言論一起殺球，這當然不是湊巧。
鏡頭回到台灣，周軒提到，在高市首相的「台灣有事論」之後，各家親中媒體，各親中名嘴開始不停地幫中國護航，什麼高市早苗玩火自焚，自民黨內部因此分裂，福建號沒有那麼容易沉，種種言論宛如新華社與人民日報台灣分支機構，胡錫進原來不是一個人，他台灣的兄弟還真不少，而凡此種種，只是更透露了中國在怕什麼。
中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。周軒強調，這才是中國的核心利益，這才是中國丟不起的。
再來的觀察指標，就是高市早苗首相，會不會前往靖國神社參拜了。周軒指出，日媒已經在放風聲了，中國預估又要跳腳了，已經看到有中國學者跳出來稱應該禁止「一年內去過靖國神社的人入境中國」。well，我們拭目以待。
更多三立新聞網報導
藍白聯手再修財劃法！周軒怒轟「最無恥」：從根本搞爛台灣的始作俑者
盧秀燕2028沒戲了？徐巧芯竟發文嗆總統 周軒：國民黨最大母雞是韓國瑜
趙少康嗆沈伯洋！他酸「處境更危險」：中共對叛徒不手軟
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 19 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
劉品言生了！ 曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言生了！她於19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 37 分鐘前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 5 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 19 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 1 天前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 2 小時前
中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案
[Newtalk新聞] 近日，日本首相高市早苗在國會答辯時，宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢。 在中方多次強烈抗議後，高市早苗仍拒不撤回言論，日本也派特使、外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松溝通，在昨 ( 18 ) 日會面後談判破裂，雙方不歡而散，中國國安部門隨即在今 ( 19 ) 日宣布，破獲一批日本間諜集團。 據《長安知事街》今天在《騰訊網》報導，近年來，中國國家安全機關在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，敢鬥善鬥、積極作為，破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。 《長安知事街》並未公布「日本間諜」的犯案內容，只強調，廣大國安幹警將深入貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀，堅決反對任何域外國家插手攪局破壞地區和平穩定的卑劣行徑，為強國建設、民族復興偉業貢獻國安力量。查看原文更多Newtalk新聞報導三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除OPT將被新頭殼 ・ 1 小時前