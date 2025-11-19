中國為何想「斬首」高市早苗？背後原因竟跟台灣有關

記者李鴻典／台北報導

中日緊繃關係近日升溫，政治工作者周軒說，中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。

日本首相高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

周軒指出，日本首相高市早苗的「台灣有事論」還在發酵，中國發動各界聯合反擊，正式外交管道給日本難看外，對日本發出旅遊警示，聯合國大會上還直指日本沒有資格尋求擔任常務理事國，現在居然連中國留學生去日本留學都要被規勸不要去了，連稀土禁止出口給日本都拿出來了。

日本國內當然也有附和中國論調的政界學界人士，甚至自民黨內也有，然而民調不會騙人，根據日本共同社在11月15、16日所做的民調：

是否贊成台灣有事可能構成可行使集體自衛權的存亡危機事態？贊成加上傾向於贊成佔比48.8%、反對的佔44.2%。

是否支持高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針？60.4%的受訪者表示贊成、34.7%的受訪者表示反對。

周軒分析，可見高市首相的發言，實際上獲得多數日本人的支持，有這樣的底氣，當然沒有任何改變立場的必要，甚至還獲得了過半數日本國民支持增加防衛費的效果，高市內閣這一次出擊是完美的。

周軒也說，除了高市內閣本身外，日媒近日還刊出一篇針對性極強的報導，劍指中國最新下水的航母福建號，《產經新聞》報導稱，若中國航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動將其擊沉。

他表示，福建號堪稱是中國近期民族驕傲的一大亮點，光是命名為「福建」，就不難想像中國在暗示什麼，然而日本媒體毫不客氣的跟進高市早苗首相的言論一起殺球，這當然不是湊巧。

鏡頭回到台灣，周軒提到，在高市首相的「台灣有事論」之後，各家親中媒體，各親中名嘴開始不停地幫中國護航，什麼高市早苗玩火自焚，自民黨內部因此分裂，福建號沒有那麼容易沉，種種言論宛如新華社與人民日報台灣分支機構，胡錫進原來不是一個人，他台灣的兄弟還真不少，而凡此種種，只是更透露了中國在怕什麼。

中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。周軒強調，這才是中國的核心利益，這才是中國丟不起的。

再來的觀察指標，就是高市早苗首相，會不會前往靖國神社參拜了。周軒指出，日媒已經在放風聲了，中國預估又要跳腳了，已經看到有中國學者跳出來稱應該禁止「一年內去過靖國神社的人入境中國」。well，我們拭目以待。

