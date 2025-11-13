中國為何挑沈伯洋開刀？吳子嘉揭歷史金流：藉此修理這個對手

​中國重慶公安局以涉《分裂國家罪》立案，對民進黨立委沈伯洋展開調查的同時，揚言發布全球通緝，除了多名綠委發起「我們都是沈伯洋」活動聲援，總統賴清德更喊話立法院長韓國瑜，要求後者維護國會尊嚴；《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，中國之所以先挑沈伯洋開刀，有「藉此修理美國」的意圖。

吳子嘉在《董事長開講》節目中表示，過去中共就曾點名媒體人劉寶傑、民進黨立委王定宇等人，甚至賴清德也被列入制裁對象，但都沒實質行動，如今動手要抓沈伯洋，絕對是「新的戰爭開始」；吳子嘉補充，如果點名沈伯洋的新聞是在中國地方省台播放，或許還有緩衝空間，但這次的平台是主要官媒之一的央視，足見事態相當嚴重。

廣告 廣告

談到中國通緝沈伯洋的行為，吳子嘉也表達了反對立場，除了譴責所謂的長臂管轄之外，也不認為中國有發布通緝的力量。那為什麼中國仍要大動作制裁？吳子嘉分析，這應該屬於中國既定政治議程計畫，而中國會挑沈伯洋除了棒打出頭鳥之外，沈伯洋過去爆出黑熊學院拿美國資金的消息也是關鍵，代表中國想藉此修理美國。

至於賴清德向韓國瑜喊話、要求維護國會尊嚴一事，吳子嘉痛批賴清德，連反打、抗議的能力都沒有，竟然還想搞台灣獨立，另外吳子嘉也嘲諷表示，沈伯洋被中國點名後，不僅青鳥全部消失、成了孬種，連聯電創辦人曹興誠、民進黨立院黨團總召柯建銘也沒有公開抗議。

更多風傳媒報導

