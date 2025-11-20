中國為何沒對日本祭出稀土禁運？ 專家：這對習近平代價太大

2011年1月16日，中國江西省南城縣，一名工人在稀土礦場澆水。路透社



中國北京政府因為日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，已經連續怒罵兩週，並且實施阻斷赴日旅遊、停止進口日本水產等報復行動。但是中國對日本經貿的最大「殺手鐧」稀土管制卻沒有使出，彭博新聞報導說，專家指出動用稀土牌，將使中國付出極高代價。

在2010年釣魚台撞船事件，中國反日高峰時期，中國就曾經對日本進行稀土管制作為報復。但這一次，分析師指出，習近平若對日本打稀土牌，將會招致美國、歐洲乃至全世界貿易夥伴的質疑，使才剛能夠穩定下來的美中貿易關稅爭端，可能重啟戰火。

廣告 廣告

智庫亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任、前美國貿易談判代表柯特勒（Wendy Cutler）表示：「動用稀土牌對北京來說將是高風險的舉動。北京將面臨疏遠其他貿易夥伴的風險，他們會把此舉視為迫切需要開發稀土替代供應來源的證據。這可能會促使這些國家與美國加速進行更深入的合作。」

儘管美國總統川普也尋求維持與北京的脆弱貿易「停火」協定，但他也曾在10月底訪問日本時，向高市早苗承諾會為她提供「任何」想要的協助。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）週四（20日）重申了這一支持，表示美國在爭端中支持高市早苗。

中國可能傾向對在中日企開刀，而非稀土管制

中國商務部發言人何永謙週四威脅稱，如果高市「繼續在錯誤的道路上走下去」，將採取進一步報復行動。而華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任勒克（Phil Luck）指出，如果中國動用到稀土牌，他會非常驚訝，勒克說：「他們會傾向限制（日本）進入中國市場，因為這樣造成的聲譽成本較低。」

勒克補充說，中國已經知道「表現自己是不可靠供應商的代價，尤其是在他們試圖加倍努力成為世界製造中心的時候」。在近年中國房地產市場泡沫破滅，經濟內需與投資都相當疲軟的狀況下，中國經濟的「三駕馬車」目前完全靠商品出口獨撐。

換言之，中國可能不想動用稀土以驚動其他貿易夥伴，而是打擊正在中國加碼投入的豐田汽車、Uniqlo等日本企業。在薩德飛彈系統（THAAD）風波中，中國直接讓南韓汽車在中國市佔率銳減無法恢復，並迫使樂天（Lotte）全面退出在中國的超市業務。

不過，中國對稀土材料出口已經有一套很不透明的管制機制，不排除北京當局在這過程中做手腳，「不宣而戰」實質減少對日本的稀土供應。例如拖慢行政文書審批時間，口頭指示中國廠商不要出貨給日本客戶等等。事實上，2010年中國對日本的稀土管制，就是用這種不宣而戰的方式進行。

康乃爾大學副教授卡爾森（Allen Carlson）對此表示，如果中國在這方面的施壓動作愈多，就會愈讓其他國家重新考慮與中國的經濟合作關係。卡爾森說，這些國家會想：「如果他們可以對日本這樣做，為什麼不會對我這樣做？」

更多太報報導

日相高市「台灣有事」說釀日中緊張 黨政皆缺知中派官員是硬傷

又禁日本水產 美駐日大使轟中國：威壓手段成惡習

路透：川普可能延後開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級