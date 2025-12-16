中國為「台灣有事說」狀告安理會！日大使冷回一句

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中國駐聯合國大使傅聰15日直接在聯合國安理會告狀，要求日本撤回發言，遭日本駐聯合國大使山崎和之一句話冷回。

綜合日本《共同社》、《時事通信社》報導，當天安理會正就下任聯合國秘書長選任議題進行討論，傅聰卻在此時呼籲日本首相高市早苗撤回「台灣有事」相關言論，抨擊高市言論是「對中國內政的公然干涉」，已違反《聯合國憲章》的國際關係基本準則。

對此，山崎和之表示對中國作出毫無根據的指控感到遺憾，稱傅聰這類發言不恰當，將造成成員國之間的分裂，並破壞討論聯合國未來的會議，強調日本「一貫希望台灣問題能透過對話和平解決」。

此前中國就曾多次在聯合國針對此事抨擊日本，傅聰曾二度為高市早苗的言論致函聯合國秘書長古特瑞斯，山崎和之也二度予以反駁，中日雙方的口水戰仍持續中。

