中國為「台灣有事」二度狀告聯合國 日本大使強硬反駁

中國為日本首相高市早苗「台灣有事」言論，二度狀告聯合國。（翻攝自高市早苗IG）

日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」言論後，中日外交對立持續在國際場合升溫。中國駐聯合國大使傅聰繼11月21日，於12月1日再次致函聯合國秘書長，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之於4日也二度遞交反駁書簡，直言中國的說法「虛假、毫無根據，完全無法接受」，兩國在聯合國體系內展開激烈的交鋒。

中國外交動作頻頻，在首次發函抗議後不到兩週，再次向聯合國遞交書簡，指控日方「無端指責中國，試圖撇清責任」，並重申要求高市早苗撤回她在國會的答辯內容。中國認為，高市早苗暗示武力介入台灣問題的「挑釁性言論」，是對戰後國際秩序的顛覆，且違反《聯合國憲章》，是引起中日嚴重分歧的主要原因。

根據《共同社》報導，日本駐聯合國大使山崎和之在反駁書簡中，強調中國的主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。山崎和之重申，日本在二戰後一貫恪守國際法，始終以和平國家自許，並致力於維護和強化基於法治的國際秩序。他強調，對於意見分歧，日本的立場是應通過對話來解決，並「將繼續冷靜應對」爭議。依照聯合國程序，日本這份最新的反駁書簡將同步分送給所有會員國，使這場外交戰公諸國際。





