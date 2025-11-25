中國為「台灣有事」狀告聯合國！日本反擊了

▲中國致函聯合國，警告高市早苗「台灣有事」主張已對中國「構成威脅」，要求日本撤回。對此，日本也致函聯合國稱「中國的主張與事實不符、缺乏根據」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗之前在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，祭出一連串反制措施，包括致函聯合國，警告日本主張已對中國「構成威脅」，要求日本撤回，並警告日本若在台灣海峽進行軍事干預，中國將依法行使自衛權。對此，日本也致函聯合國稱「中國的主張與事實不符、缺乏根據」。

根據《NHK》報導，針對中國之前致函聯合國的相關控訴，日本駐聯合國大使山崎和之24日已發送「反駁函」給聯合國秘書長，強調「中國的主張與事實不符、缺乏根據」，並要求向全體會員國分發。日本聯合國代表團今（25）日也在官方X用日語和英語公布信函。

山崎和之強調，「中國主張在尚未發生武力攻擊的情況下，日本將行使自衛權，這種說法是錯誤的」。山崎和之重申，「日本一貫的立場是期待台灣問題透過對話獲得和平解決」。

信中也提到，被動防衛姿態是日本的國防基礎原則，純屬自衛導向，與中方所說相反。日本政府在台灣問題上維持1972日中聯合聲明的立場，台海的和平與穩定不僅對日本，對整個區域都至關重要。

山崎和之更批評中國在水產品貿易等與此事無關的經貿交流領域採取限制措施，「對他國不符合自身意願的發言或政策施加威壓性措施，這種做法是國際社會應當反對的」。

