中國無人機列黑名單 美國商務部：已撤銷

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯邦通訊委員會(FCC)上月宣布，中國大疆創新(DJI)、道通智能(Autel)與所有外國製造的無人機與零組件，因對美國國安構成「無法接受的風險」，因此禁止相關新款無人機進口。不過美國商務部9日表示，已撤銷該管制計畫。

南華早報報導，這是美國政府在今春川習會前，避免升高雙方緊張的最新跡象。

「國際危機組織」(International Crisis Group))資深研究顧問韋恩(Ali Wyne)說，「該決定突顯美國總統川普希望維持他與中國國家主席習近平去年10月達成的貿易架構，以及確保他4月訪問北京時，兩國元首友好會面」。

他補充，「這也顯示他對習近平的親善，以及他對美中戰略競爭的狹隘、以貿易為中心的視角，這使川普在華府內顯得特立獨行」。

儘管該議案於8日被正式撤回，但美國政府網站9日低調公布該消息。

美國聯邦通訊委員會(FCC)上月22日宣布，中國大疆創新、道通智能與所有外國製造的無人機與零組件將列入受管制清單(Covered List)，這些公司被認定將對美國國家安全構成「不可接受的風險」，因此禁止其新款無人機進口或在美國銷售。

被列入受管制清單意謂，相關公司將無法取得FCC許可，在美銷售新型無人機或關鍵零組件，堪稱華府近年打擊中國無人機行動的重大升級。美國商務部在9月間亦發布類似聲明，表示計畫頒布規範，限制中國無人機進口。

FCC當時指出，此決定是基於白宮跨部門的審查結果，認定進口無人機與零組件因有「未經授權的監控、敏感數據外洩與供應鏈漏洞等威脅」，因此對國家安全構成風險；未來若戰爭部判定特定無人機不再構成風險，可解除相關管制」。

中國佔全球商用無人機市場70%至90%的市占率，FCC的該限制將重創中國無人機製造商，尤其是總部設於深圳的大疆創新與道通智能的銷售。

