即時中心／張英傑報導

中國一架監偵無人機之前首度進入我東沙島領空，遭到國軍偵獲，一度引發緊張氣氛。對此，中國國台辦竟辯稱，這是「正常飛行訓練」、「完全正當合法」， 惹怒我方政府；陸委會更是回嗆，這是「高度挑釁、不負責任」的行為，中國才是真正的「麻煩製造者」。

國台辦日前舉辦例行記者會，有記者提問，日前中國一架監偵無人機進入東沙島12海浬內空域，台灣國防部痛批，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，請問有何評論。對此，國台辦發言人彭慶恩稱，南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域，進行正常飛行訓練，完全正當合法，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是不折不扣的麻煩製造者。

面對國台辦的「謬論」，陸委會回嗆，中國無人機擅闖東沙島空域，這是「高度挑釁、不負責任」的行為，無正當性也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中國才是真正的「麻煩製造者」。

原文出處：快新聞／中國無人機擅闖東沙島領空 陸委會震怒嗆「這段話」

