中國無人機擾台？兩度穿越日本與台灣間空域 日方緊急派戰機升空因應

日本防衛省統合幕僚監部今（17）日發出公告，指出於本月15日下午，一架研判可能是中國的無人機，自東海上空飛來，從沖繩縣與那國島和台灣之間的空域通過，之後進入太平洋上空。該部門指出，這架無人機在太平洋上空迴轉折返，再次穿越與那國島與台灣之間，朝東海方向飛回。為因應這起狀況，日本航空自衛隊南西航空方面隊緊急派出戰機升空應對。

近期中日緊張關係逐漸升溫，日本新任首相高市早苗日前在眾議院備詢時強調，台灣有事「將構成日本的『存亡危機事態』」，日方得以行使集體自衛權。此言論引來中國強烈不滿，怒轟是公然發表涉台挑釁言論，要求日方「勿在台灣問題玩火」。

中方14號發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，且示警在日的中國公民密切關注當地的治安形勢。中國海事局更於15日也發布航行警告，指出17至19號將在黃海中部部分海域進行實彈射擊。

