中國無人機現蹤與那國島上空 日本自衛隊出動飛機攔截

日本今天(25日)表示，在位於台灣附近的與那國島上空發現疑似中國無人機後，立即出動飛機進行攔截。

這架無人機在日本外海被發現。東京正計劃在與那國島島上部署防空飛彈，此舉激怒了北京。

日本防衛省在社群平台X上表示：「我們確認，1架疑似中國無人機於24日飛越了與那國島和台灣之間的海域。」

防衛省稱，對此，日本航空自衛隊「緊急出動飛機」進行攔截。

日中近來的外交爭執越演越烈。日本首相高市早苗本月稍早在國會表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京對此解讀，此言暗示若台海爆發衝突，東京可能採取軍事行動，因而為之不滿。

廣告 廣告

中日兩國的爭端24日再次升級。在此前，日本防衛大臣小泉進次郎視察與那國島，隨後東京決定，繼續推進在該島上部署防空飛彈的計畫。中國對此予以強烈譴責。

中國外交部表示，該計畫是「蓄意製造地區緊張局勢，挑起軍事對抗」。

小泉進次郎今天反駁表示，「計劃部署的中程地對空飛彈是防禦性裝備，目的在應對入侵我國的飛機和飛彈」。他告訴記者：「這些飛彈並非用於攻擊其他國家，而是部署在日本各地，顯然不會加劇地區緊張局勢。」

台灣24日表示，日本加強與那國島的軍事設施「有助於維護台灣海峽的安全」。(編輯：楊翎)