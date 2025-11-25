中國無人機穿越台日「與那國島」空域 專家：對台日示威、針對性極強

中國派出無人機侵入介於日本與那國島與台灣之間的空域。資料照為日本防衛省2023.3.1日公布中國無人機「無偵-7」首度出現在日本周邊，日本航空自衛隊戰機前往攔截並拍攝紀錄。日本防衛省Twitter



就在前天（11/23）日本防衛大臣小泉進次郎前往距離台灣不到110公里的與那國島，視察新部署的03型防空飛彈之際，中國卻在隔天（11/24）派出無人機穿越該處介於台灣與日本之間的空域，日本防衛省今天（11/25）上午公布的動態與台灣軍方的動態圖，都證實此一事件。由於中國選在小泉進次郎登島後就派無人機侵擾空域，軍方智庫、國防院副研究員舒孝煌表示，中國此動作針對性極強，派出無人機近距離穿越台日之間空域，明顯是針對日本在與那國島部署防空飛彈而來，且中國向台灣與日本示威的意圖相當明顯。

廣告 廣告

日本防衛省統合幕僚監部2025.11.25公布疑似一架中國無人機穿越與那國島與台灣之間的空域，航跡顯示由北向南飛行後並折返。日方並派戰鬥機緊急起飛前往應對。日本防衛省網站

國防部2025.11.25公布共機動態，另有1枚空飄氣球越過台海中線後消失。國防部

根據國防部今天（11/25）上午公布的共機動態，確實有一架中共無人機與一架直升機在接近台灣東北部到東部外海、我國防空識別區內活動，時間從下午14時05分至17時10分。而根據日本防衛省統合幕僚監部今天發布的疑似（推定）中國軍機動態顯示，有一架中國無人機從北向南飛行、穿越介於日本與那國島與台灣之間的空域，日本航空自衛隊還派出戰機緊急起飛應對。

日本防衛省統合幕僚監部2025.11.15公布偵獲一架疑似為中國無人機穿越日方與那國島以及台灣之間的空域。日本防衛省

對於中國出動無人機侵入日方與那國島與台灣之間的空域，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，因為日本自衛隊於11月24日偵測到中國的無人機通過台灣以及日本與那國島之間的空域，向南飛行，到達西菲律賓海域再折返，舒孝煌認為中國軍方此一動作針對性非常強。特別是針對日本在與那國島部署「03式」防空飛彈一事。

儘管台日雙方並未公布2025.11.24中國派出穿越與那國島與台灣之間空域的無人機機型，但專家研判應為長距離偵察用無人機。資料圖為我國空軍P-3C獵戶座反潛巡邏機攝得中國「無偵10」無人機（「雲影」、「翼龍-10」）。國防部／美聯社

雖然目前日方與台灣並未公布中國的無人機的型號為何，但舒孝煌指出，很可能是中共空軍或海軍派出長程偵察用無人機，來執行此一任務。但是，其通過與那國島跟台灣之間的空域的地點，以及高市早苗說出台灣有事等於日本有事、且其防衛大臣小泉進次郎前往視導03式防空飛彈部署的時機點，中國藉此向台灣與日本示威的意圖是相當明顯的。

此外，除了03式防空飛彈之外，日本自衛隊之前也已經在與那國島部署了「12式反艦飛彈」，對台灣東部與日本最西南端的島嶼之間的海空域，舒孝煌也認爲，日本強化西南諸島的防衛力量，加上台灣的反艦、防空火力，形成了防堵中國解放軍艦隊與戰機通過的防護網，這也是令中國相當不滿的因素之一。

更多太報報導

中共解放軍空飄氣球越台海中線 11共機5共艦擾台

中海警船連10日釣島附近現蹤 日防相駁與那國島部署飛彈加劇緊張

直衝台灣有事最前線！小泉今訪「與那國島」 盼地方支持飛彈、電子戰部隊