中國無人機被針對！美FCC將大疆列入國安風險清單

美國電信監管機構於美東時間22日表示，將把總部位於深圳的全球最大無人機製造商大疆創新（DJI），列入1份被認定對美國國家安全構成「不可接受風險」（unacceptable risk）的公司名單，此舉標誌著華府打壓中國無人機行動的顯著升級。

被納入美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）的「涵蓋清單」（covered list），意味著大疆將無法在美國取得批准，銷售新的無人機機型或相關零組件。該公司目前佔美國商用無人機市場的一半以上。

該電信監管機構指出，這項決定是在21日收到由白宮（White House）召集、跨部會審查外國製造無人機所構成風險的評估結果後作出的。

FCC補充，此次將所有外國製造的無人機及其零組件一併列入黑名單，因此另1家總部同樣位於深圳的主要無人機製造商道通智能（Autel Robotics）也將受到影響。對此，道通智能並未立即回應置評請求。

而大疆則在22日發布的聲明中表示，對這項決定感到「失望」，並指出「行政部門在作出此一裁定時所依據的資訊，並未對外公開。」1名大疆發言人稱，對於該公司資料安全的疑慮「並未建立在證據之上，而是反映出保護主義，這與開放市場的原則相悖」，並補充，公司仍將致力於美國市場。

聯邦通訊委員會22日的舉措，是美國政府近期針對中國無人機實施一連串限制措施中的最新一步。今年6月，美國總統川普（Donald Trump）簽署了1項行政命令，目標在於降低美國對中國無人機製造商的依賴。7月，美國商務部（Commerce Department）更啟動1項調查，檢視進口無人機是否構成國家安全風險，此舉可能導致加徵更高關稅。

此前，美國已在2020年將大疆列入貿易黑名單，要求美國企業在與其進行業務往來前必須取得許可。2021年，美國財政部（Treasury Department）將大疆列入1份名單，禁止美國人士買賣與該公司相關的特定公開交易證券。2022年，五角大廈（Pentagon）則將大疆列入與中國軍方有關聯公司的黑名單。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）於22日在社群平台X上發文表示：「無人航空系統（Unmanned Aircraft Systems，UAS），也就是所謂的無人機，具有提升公共安全以及鞏固美國在全球創新領導地位的潛力。然而，犯罪分子、恐怖分子以及敵對的外國行為者，已加劇對這些技術的武器化，對我們的國土安全造成新的嚴重威脅。」

FCC表示，22日的指定並未禁止進口、銷售或使用任何先前已獲授權或已購買的既有機型，並補充稱，五角大廈與美國國土安全部（Department of Homeland Security）未來也可能作出裁定，認定特定無人機或某些類型的無人機不構成風險。

該電信監管機構也提及大型群眾集會，例如即將到來的2028年奧運（2028 Olympics）與2026年世界盃（2026 World Cup），作為此次行動的背景之一。

對此，部分國會議員於22日對FCC的決定表示歡迎。來自佛州的共和黨參議員史考特（Rick Scott）表示：「我多年來一直致力於將大疆、道通智能，以及其他在共產中國製造的無人機，排除在我國的軍事體系與供應鏈之外，以保護我們的國家安全與美國家庭。」他也稱FCC的舉措是「向前邁出的一大步。」

據悉，大疆約佔全球消費型無人機市場的75%。無人機被廣泛應用於建築公司、農業等各個產業，但美國本土的無人機製造商中，鮮少有能在消費型與工業用產品上，提供與大疆相當水準的選擇。

