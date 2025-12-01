中國無故封殺濱崎步演唱會 蔣萬安：台北絕對歡迎她再來

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，讓中日關係緊張，日本天后級歌手濱崎步原定11月29日在上海舉辦演唱會，卻在開唱前一天臨時被通知因「不可抗力因素」取消，讓她對著1.4萬個空座位「孤單開唱」，讓全球粉絲不捨。對此，台北市長蔣萬安今（1）日表示，台北絕對歡迎她下次再來，而且會繼續給她支持。





今日下午1時27分，蔣萬安在研考會主委殷瑋等人的陪同下，現身台北市議會列席市政總質詢，並於行程中短暫接受媒體堵訪。

針對濱崎步上海演唱會不明原因遭取消一事，蔣萬安指出，「不久前濱崎步來台北開演唱會，我們也特別送上小籠包、鳳梨酥；我也親手寫了一張卡片送給她，也送給她『她喜歡』的Hello Kitty造型悠遊卡，所以台北絕對歡迎她下次再來，而且會繼續給她支持」。

而關於今年雙城論壇的舉辦時間，蔣萬安則說，「我們現在大概確定就是在12月底，但是很多行政細節還在和上海方這邊協調，所以一旦有確定結論，我們一定會跟大家報告」。







