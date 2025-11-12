中國無權恣意抓捕台灣任何公民 黃國昌：看不到民進黨政府具體作為

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對中國控民進黨立委沈伯洋立案偵查，還威脅全球抓捕，總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋，否則明天也可能是藍白的任何一個人。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（12日）表示，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民，但也嗆民進黨政府目前看不到任何具體作為，賴清德竟拜託韓幫忙，真的不勝唏噓。

黃國昌上午於立法院受訪指出，中國當然沒有權力恣意的去抓捕或是通緝台灣任何公民，不僅僅是立法委員。

黃國昌說，發生這樣的事，我們的政府應該要有積極的作為，比較讓人遺憾的事情是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體的作為，彷彿好像未來如果有台灣任何公民遇到這樣子對待時，總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看的真的是不勝唏噓。

黃國昌強調，政府保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任。結果民進黨政府除了喊口號，除了在自己土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，然後反而總統到目前為止所採取最有效的方式，是拜託韓國瑜幫忙，相信會讓很多台灣人民看在眼裡覺得蠻難過的。

至於中廣前董事長趙少康日前分享與黃國昌進行「便當會」，趙揭露，黃國昌告訴他民眾黨內部民調顯示，2026新北市長選舉，黃國昌、台北市副市長李四川民調都贏民進黨立委蘇巧慧，黃昨接受專訪時也再度分享。黃國昌今受訪說，他的確有意願參選新北市長，不過這是民眾黨的內部民調，既然是內部民調，他就不會拿出來媒體炒新聞。

