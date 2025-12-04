中國無預警小三通遣返10台籍詐騙犯 金檢：4通緝犯發監執行

金門地檢署。（翻攝Google Maps）

報導指出，昨（3日）中國偷過小三通遣返10名台籍柬埔寨詐騙犯，由於中方並未事先通知，由船商通報後，我國移民署、港警才得以提前部署，今（4日）金門地檢署說明，指查獲4名詐欺、洗錢通緝犯，經訊問後已全數發監，至於另外6人，其中4人經原發布通緝單位視訊後，已撤銷通緝待後續傳喚到案，剩餘2人則未遭我方通緝，自行離去。

據《聯合新聞網》報導指出，中國昨透過小三通，遣返10名服完刑的台籍詐騙犯，由於搭船過程無人押解，10人自行與一般旅客搭船，引發疑慮，且中方未事先通知我方遣返行動，經船商通報，我國移民署、港警才得以提前部署，逐一確認身份後發現有通緝犯。

對此，金門地檢署今（4日）回應，昨接獲金門警局解送4名通緝犯，4人以金廈小三通方式，搭渡輪於下午5、6時許抵金門水頭碼頭，分別是37歲林男、22歲褚男、33歲楊男、35歲林男，4人涉及詐欺、洗錢等案遭判刑確定，昨經檢察官訊問後，4人已全數移送金門監獄發監執行。

由於報導指出中方遣送10人，據了解，其餘6人中，有4人也遭通緝，但經原通緝單位視訊確認後，先行撤銷通緝，待後續傳喚到案說明，剩餘2人則未有通緝紀錄，辦理完入國手續後即自行離去。





