中國無預警軍演 高市綠青年選將嗆柯志恩：假抗議真騙票！

張耀中轟柯志恩不但沒有道德勇氣把話說清楚，還試圖把習近平的鍋往賴清德身上砸。 圖：翻攝臉書

[Newtalk新聞] 中國解放軍29日無預警啟動圍台軍演，國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪時稱「嚴正抗議」武力恫嚇台灣，卻話鋒一轉批評軍購，與總統賴清德「和平必須靠實力，要透過備戰達到避戰與和平」論述，並認為「結果馬上今天就是解放軍就宣佈說明天要圍台軍演」，對此，民進黨高市議員參選人張以理、張耀中、林浤澤提出「四個應該」，要求柯志恩不僅應收回「唱和中國，污衊台灣元首」的言論，更應回到立法院捍衛國防自主預算，否則國安遭弱化，作為海港城市與國防重鎮的高雄首當其衝，柯志恩有什麼臉選這裡的市長？

張以理、張耀中、林浤澤認為，柯志恩的「抗議」只為應付新聞標題需求，後續內容卻是與國民黨主席鄭麗文一搭一唱「邏輯鬼切」，將由中國發動的軍演，栽贓抹黑到賴身上，毫不公道，不僅是「假抗議，真騙票！」、「嘴護台，手賣台！」。

前高市府青年局長、左楠議員參選人張以理指出，對於中國軍演造成台灣民情激憤，特別是年輕族群完全無法接受，這點柯志恩當然了然於心，但她同時也不敢違抗以鄭麗文為首的「紅統」論述，只好「一邊輕巧抗議中國，一邊重力譴責賴清德」，對欺負台灣的獨裁敵對勢力「小罵大幫忙」，卻將「軍演」怪罪給賴清德，誣陷由自己國家人民民主選舉產生，也始終捍衛台灣的領導人，這種不成比例的問責方式，想兩面討好，正好凸顯其投機政客本質，此番「假抗議，真騙票！」根本看不起作為民主聖地的高雄，更將市民對於尊嚴自主的渴望踩在腳下。

曾任市長陳其邁秘書的林園、大寮議員參選人張耀中指出，陳其邁捍衛高雄，能勇敢講出「中共軍演破壞區域和平穩定，可說是亞太地區安全最大破壞者」，這不僅是事實，更是眾所週知的常識，但柯志恩不但沒有道德勇氣把這句話說清楚，還試圖把習近平的鍋往賴清德身上砸，簡直就是可恥。

他更質疑，身為立委的柯志恩，不僅財劃法投票背叛高雄，連國防預算都屈於黨意，不但不願捍衛，還冷嘲熱諷，這種「交貨延宕，不如不要買」的邏輯，就是幫助中國弱化台灣國防的內應，「難道她要坐視高雄門戶大開、毫不設防，讓共軍長驅直入嗎？」、「根本是『嘴巴假裝護台，在立法院按表決器的手卻賣台！』」

前鎮區明孝里里長、前鎮小港議員參選人林浤澤表示，柯志恩說「對話不要對峙」，顯然中國並不買單，因為台北市長蔣萬安前腳剛離開中國，還被吃了「兩岸一家親」豆腐，後腳更被中國軍演給打臉，他更表示，柯志恩過去在2018年美中貿易戰開打初期，和其他9名藍委去北京會見國台辦主任劉結一，2022年選舉時被質疑「談了什麼」至今全無回應，這種迴避監督的行徑「根本是與立委翁曉玲如出一徹的『親中大學姐』」，並認為柯志恩如果問心無愧，就應如實交代，並支持內政部「民代赴中納管」政策，而非「明明中國不想對話，反而怪台灣」、「外界質疑去中國幹嘛，就跳針講抹紅」，展現滿滿的做賊心虛。

三位選將共同要求，柯志恩應做到「四個應該」：應勇敢說出中國就是麻煩製造者，應收回「唱和中國，污衊台灣元首」的言論，應回立法院捍衛國防預算，應公開過去自身赴中紀錄，並支持民代赴中納管，若柯志恩不願做，或不敢接受上述檢驗，高雄人將看清這種「顛倒是非、聯中欺台」的騙票政客嘴臉。

張以理痛批柯志恩一邊輕巧抗議中國，一邊重力譴責賴清德。 圖：翻攝臉書