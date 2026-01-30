中國熱議》中國自創「蜂群1號」、「機器狼」、「無人鷹」戰術，把無人機訓練成武林高手！

中國軍方大學，從大自然中尋求靈感，開發新型無人機作戰。他們觀察鷹如何選擇獵物，摧毀最脆弱的敵機，在一次五對五測試中，「鷹」在5.3秒內摧毀了所有「鴿子」。

圖片來源：華爾街日報。

中國央視在2024年發布了「蜂群1號」(Swarm 1)的影音，用一個車載系統，一次性發射多達48架固定翼無人機，中國聲稱，多輛卡車可以用來發射多達200架無人機組成的蜂群，這些無人機能夠分組執行協同任務，包括偵察、打擊和欺騙。

巨型無人機母艦「九天」(Jiutian)號，也在去年12月完成了首飛。到底中國用何方法，把無人機變成武林高手？看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

廣告 廣告

全球政經局勢、投資市場，來和我們一起聊！ 加入《熱議！華爾街》LINE社群，與各界菁英深度交流（密碼：WSJWSJ）

更多風傳媒報導

