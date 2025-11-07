中國熱議》川習會隻字不提「台灣」！中國一反常態，習近平究竟有何盤算？

在「川習會」中，中國一反常態，在會議中掠過台灣問題不談。《華爾街日報》首席中國記者魏玲靈認為此舉太過不尋常，向幾位敏銳的台灣事務觀察人士提出了這個問題。

一個反覆出現的觀點是：習近平可能判斷，在一場已經充滿了貿易和全球衝突等其他爭議性議題的會議上，提出台灣問題，將是一次戰略失誤。

