中國熱議》100萬人被整肅！習近平鐵腕不止，去年政治清洗人數推至新高，他到底在怕什麼？

中國領導人習近平的整肅行動在 2025 年進一步升級。根據上週六公布的數據，去年中共相關部門將整肅力度推向新高，創下歷史紀錄，共有 983,000 人受到處分，處分措施包括警告、停職、降職及開除。

歷年中國受紀錄處分人數。（圖表來源：華爾街日報）

這一數字比 2024 年已創下的紀錄水平增加了 10.6%，同時也是近 20 年來的最高數據。到底習近平在擔心害怕什麼？點擊此處，VVIP獨享完整內容

