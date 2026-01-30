中國熱議》WSJ獨家！張又俠被指洩露核武機密，習近平連小時玩伴都不放過？

曾被認為是習近平最信任的軍事盟友的張又俠，受到公開貪污腐敗指控。中國國防部上週六發布重磅聲明，宣布對軍委會副主委張又俠上將進行調查，軍委會副主委是中國僅次於習近平的重量級軍頭，外界對他為何被清算，一直霧裡看花。

但《華爾街日報》獨家內幕消息指出，張又俠向美國泄露了中國核武器的核心技術材料，曾在美國中央情報局(Central Intelligence Agency)任職20年、擔任過中國問題高級分析師的中國戰略組負責人約翰遜說，就連習近平的私交好友張又俠都被清洗，這表明習近平的反腐決心沒有任何界限。真相快看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

