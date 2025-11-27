中國熱軋反傾銷稅率拍板 中鋼下步鎖定冷軋、電磁鋼

中鋼認為反傾銷稅發揮抑制力，但反傾銷只是暫時防線，上下游都需要升級。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕對抗中國低價鋼品傾銷，財政部關務署正式公告對中國產製進口的特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，稅率16.10%至20.15%，與7月課徵的臨時反傾銷稅率相同。中鋼董事長黃建智表示，中國傾銷力道在被課徵反傾銷稅後，數量已有下滑，有嚇阻、抑制效果。

根據中鋼觀察，來自中國的熱軋進口月均量由2024年的約6.2萬噸，驟降至今年前10月的約1萬噸，降幅達84%。中鋼認為，課徵反傾銷稅後確實有達到降低進口量的作用。

但鄰近的南韓、越南對中國熱軋鋼材課徵稅率有23%到33%，我國稅率相對中間偏低，黃建智表示，無法比擬，若賣進去的價格非常低，就可能課徵較高稅率。

中鋼也密切關切中國等其他鋼品如冷軋、電磁鋼等是否有不合理的進口量，持續蒐集資料，必要時會採取反傾銷措施。他以熱軋為例，先前進口量約700、800噸，但突然暴增到幾萬噸，甚至幾十萬噸，每個月的進口量都持續觀察。

面對中國乃至全球低價鋼品亂竄、向外倒貨，黃建智重申，反傾銷雖有效抑制不公平的競爭，但關稅保護也不是長久之計，且部分進口業者也會挑戰，五年就要重新審議一次，最重要還是台灣鋼鐵業要上下游都覺醒，提升競爭力。

以中鋼而言，切入精緻鋼品不是喊口號，他表示，現在不升級，三、五年後就會後悔。

