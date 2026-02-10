中國營收續重摔 中租-KY靠2大市場1月獲利18.5億元

中租-KY今(10)日公告2026年1月自結合併營收及獲利。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY(5871)今(10)日公告2026年1月自結合併營收及獲利，1月營收80.8億元、年減2.22%，除了台灣及東協市場成長，中國市場1月營收較去年同期大減13%；獲利表現也同樣靠台灣、東協市場支撐，1月單月自結合併稅後純益新台幣18.5億元，較去年同期成長2%，每股稅後純益(EPS)為1.08元。

中租控股公告2026年1月自結合併營收，80.8億元較去年同期的82.6億元減少2.2%，3大主要市場表現，台灣市場較去年同期略增1%、東協市場年增9%；中國市場則大幅衰退13%。與前月相較，當月合併營收也呈衰退、略減2%。

獲利表現方面，1月單月自結合併稅後純益18.5億元，較去年同期的18.2億元年增2%，每股稅後純益(EPS)1.08元。觀察3大主要營運地區表現，台灣較去年同期成長1%，東協市場成長5%，僅中國市場為持平表現；中租強調，若與前月相較，當月獲利成長7%，主要因整體資產品質趨穩，預期信用減損損失金額減少，且中國市場業外認列部分稅務利益。

