即時中心／徐子為報導



中國A型流感疫情持續肆虐，媒體《央廣》引述中國疾病預防控制中心發布的全國急性呼吸道傳染病監測狀況顯示，這波中國流感疫情陽性率接近45%，且部分地區已達「高流行水平」。





中國國家流感中心主任王大燕表示，有17省達到「高流行」水準，其它省份則是「中流行」水準。這波中國流感疫情的病原體中，A型H3N2亞型流感病毒的佔比超過95%，且幾乎全來自學校和幼教機構。



根據中國「健康防護指引」數據，北京已超過1千2百萬人次感染（12,684,170），比11月底最後一週增加了121%。



綜合中媒報導，北京上海等地醫院爆滿，更讓檢驗科醫生抱怨「忙得快瘋了」。不少學校還因此被迫停課。



當地中媒《濟南日報》報導，這次流感患者病情進展又猛又快、進展按小時計算，抓住預警信號是關鍵，高熱、抽搐都可能導致患者出現急性壞死腦性病變，出現腦部損傷。



《河南廣播電視台》報導指出，今年11月中旬，河南有一名3歲男童高燒攝氏39.8度，初診為「普通感冒」，竟在1天後就不幸病逝，病歷補充診斷為「流感」。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／中國爆大規模流感疫情 初診「普通感冒」1天竟過世

更多民視新聞報導

民進黨工涉共諜案開庭 吳釗燮前助理高喊「這5字」

稱報導瞎編！鄭麗文駁「鄭習會門票說」 喊發律師函要求澄清

傳劉書彬施壓助理撤「反除罪化」連署 東吳政治系幫PO「徵才訊息」遭炎上

