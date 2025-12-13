中國爆幼兒醫療爭議 輸液亡與冷凍藥注射

▲都江堰市婦幼保健院疑似爆發醫療事故，家屬質疑孩子輸液後不久身亡。（圖／翻攝自香港01）

[NOWnews今日新聞] 中國近期連續發生兩起與幼兒治療相關的醫療爭議事件，引發家屬不滿與社會熱議。一名四川家長控訴，2歲9個月的孩子因感冒接受輸液後不久猝逝；另一名重慶母親則指控院方將價值逾3.3萬人民幣的罕病治療用藥冷凍後仍照樣施打，恐影響孩子後續療程。

四川事件發生於12月10日，一名父親在社群平台發布影片，稱孩子因感冒到都江堰市婦幼保健院輸液，離院後十多分鐘便開始不適，返院搶救一小時仍宣告不治。他表示，孩子就是在該院出生，第一次打點滴竟發生這樣的事。

廣告 廣告

院方人員回應稱，孩子完成輸液時狀況正常，是家屬自行帶離醫院，但不到一小時後又被抱回院內，當時已無生命跡象。至於死因需透過第三方鑑定才能釐清。因家屬拒絕屍檢，院方表示將依法律程序處理，由衛健部門進行後續調查。

另一宗事件發生在重慶，王姓母親向媒體反映，她1歲的罕病寶寶（患有嬰兒型脊髓性肌萎縮症）於重慶醫科大學附屬兒童醫院接受第三次鞘注治療時，發現院方使用的注射液竟曾被冷凍。該藥品標明必須「2到8℃冷藏，不得冷凍」。

王女士表示，注射過程需要抽取孩子5毫升腦脊髓液與藥劑混合，對幼兒相當痛苦，每支藥價高達3.3萬多元人民幣（約15萬台幣），孩子目前正處於治療黃金期，一旦使用失效藥物，恐影響其學步能力與後續病情。

事發後，她從監視器畫面發現醫護將藥劑從冷凍層取出，再以冷水沖洗、用手搓揉試圖解凍，現場無人制止。她痛批此舉令人「心寒」，並已申請封存病歷等待調查。重醫兒童醫院回應，已由相關部門與家屬聯繫處理；重慶市衛健委則證實接獲投訴，正在協調後續事宜。

兩起事件仍在調查中，社會討論焦點集中在醫療流程監管與家屬知情權是否落實。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國放生白米亂象惹議！佛教協會嘆「折損福報」：不要濫用放生

中國勸「恐有大地震」別去日本！日網讚翻、小粉紅不挺酸爆

損友護身符險奪命！中國男過海關「輻射超標1686倍」警報狂響