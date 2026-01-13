中國爆男男戀緋聞！ 何昶希、蘇逸陽「深夜家門口深擁」全被拍

中國男星何昶希（右）、蘇逸陽（左）傳出緋聞。（翻攝自微博）

中國娛圈再拋震撼彈！曾為人氣男團UNINE成員的何昶希，近日被狗仔直擊深夜收工後直奔因演出偶像劇《難哄》而知名度大漲的男星蘇逸陽住處。兩人不僅在門口自然擁抱，親暱互動更被狗仔拍下。影片流出後隨即在微博炸開鍋，「蘇逸陽、何昶希」關鍵字衝上熱搜，引發網友瘋狂敲碗：「這對是真的嗎？」

深夜直擊！疲憊何昶希奔向蘇逸陽「愛的抱抱」

蘇逸陽（左）與何昶希親密互動，全被中國狗仔拍下。（翻攝自微博）

根據微博消息指出，1月12日，狗仔拍到何昶希結束行程後神情難掩疲憊，但他並未返回住處，而是前往蘇逸陽家。畫面顯示，蘇逸陽早已在門口等候，一見到何昶希便自然地伸手攬入懷中，甚至出現貼臉、撫摸後背等親密安撫動作，宛如現實版偶像劇。

網友隨即化身網路柯南，揪出兩人早在2024年國慶期間就疑似同遊杭州青山湖，且自去年4月起，兩人的健身房打卡記錄高度重疊。由於兩人曾合作過古裝奇幻劇《不思異：志怪》，當時累積的「CP 粉」紛紛沸騰，大呼：「內娛終於有真情侶了！」甚至有網友幽默調侃：「對他們來說，做1是工作（耽改角色），做0才是生活。」

炒作還是真愛？新劇《初三的六一兒童節》劇粉炸裂

然而，這場緋聞也引發不小爭議。何昶希目前正投入雙男主耽改劇《初三的六一兒童節》拍攝，搭檔是何衍朝。由於親密對象非劇中CP，不少劇粉擔心這會影響到未來的宣傳，質疑這是刻意炒作。

更尷尬的是，該劇原著作者柴雞蛋於同日發聲撇清關係，表示與該影視項目無關，讓整起事件的動機更加撲朔迷離。支持「友情說」的網友則認為，男性友人間的情感支持不應被過度解讀，批評輿論不該將所有互動都標籤化為「麥麩（賣腐）」。

狗仔「貼臉偷拍」恐觸新法

值得注意的是，此次事件意外牽扯出法律討論。由於狗仔影片清晰度極高，引發網友質疑是否為擺拍或惡意跟蹤。

部分法律意識強烈的中國網友指出，中國在2026年元旦起正式施行新修訂的《治安管理處罰法》，對於跟蹤、偷拍等侵犯隱私權的行為加大了處罰力道。輿論開始出現反思聲音，呼籲大眾在吃瓜之餘，應區分藝人的作品與私人生活，反對以非法手段獲取隱私。

截至目前，何昶希與蘇逸陽雙方工作室均保持沉默。這場跨越友情與戀情疑雲的風暴，究竟是真情流露還是另有隱情，全網都在等一個交代。

