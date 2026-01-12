中國爆發鼻病毒 疾管署估對台威脅低 醫指症狀輕微

近期中國多個省份爆發鼻病毒疫情，外界擔憂恐影響台灣。對此，疾管署發言人林明誠今天(12日)表示，無論在中國或台灣，鼻病毒占比均低，評估對台影響不大；兒童感染科醫師邱政洵則強調，鼻病毒為常見的感冒病毒，症狀輕微，遠低於流感威脅。

中國近期爆發鼻病毒疫情，由於農曆春節將至，許多台商將返台，兩岸往來增加，外界擔憂疫情恐延燒台灣。

對此，疾管署發言人林明誠12日受訪表示，鼻病毒並非新的病毒，疾管署常年均在監測，近期鼻病毒在國內呼吸道病毒中占比略微上升，但個案數並未明顯增加；無論是中國或台灣，鼻病毒占比均低，非現有類流感主要病原，且疾病嚴重度遠低於流感，他認為中國的鼻病毒疫情並不會對台灣造成太大的影響。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵受訪指出，鼻病毒為常見的感冒病毒，主要透過飛沫傳染與接觸感染，鼻病毒通常只會感染上呼吸道，出現流鼻涕、喉嚨不適等症狀，孩童感染發燒的比例較高，成人感染則通常不會發燒。

邱政洵表示，雖然鼻病毒無藥物或疫苗可用，但相較於流感常會出現肌肉痠痛、頭痛等嚴重的全身性症狀，鼻病毒感染者症狀輕微；且不像流感可能致死，鼻病毒的致死率幾乎為零，只有兩種情況需留意發生併發症。他說：『(原音)大概兩個情況會比較嚴重，一個是免疫缺陷的病人、抵抗力很低的病人，第二個是他有續發性的細菌感染，不然不會那麼嚴重。』

邱政洵強調，冬季有各種呼吸道病毒肆虐，包括流感、副流感、鼻病毒、呼吸道融合病毒(RSV)等，他呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手等個人衛生措施。(編輯：宋皖媛)