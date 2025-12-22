中國爆砸大錢收買海外網紅！「公子沈」曝也被問過 但...

即時中心／梁博超報導

近日中國旅外知名軍事YouTuber「說真話的徐某人」在網路上爆料，曾有中國情報人員透過中間人要以百萬台幣月薪收買配合外宣，以輿論戰攻擊台灣軍事實力不足，藉此讓台灣人喪失信心，隨後更放出完整版錄音檔。關注國際時事的反共YouTuber「公子沈」今（22）日也分享經歷，表示過去也曾被問要不要接外宣工作，但他沒答應；後來對方看了節目後「差點沒嚇暈過去」，就再也不敢提這事了。

日前海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」公布錄音檔，指中國網紅「落日海盜」在去年曾嘗試招募他為中共做外宣；對話中，「落日海盜」自稱中共解放軍中間人，向徐某人開出每月4萬歐元高薪，以輿論戰攻擊台灣軍事實力不足，藉此讓台灣人喪失信心。而兩人的對話內容更涉及多名中外網紅。

長期關注國際時事的反共YouTuber「公子沈」今也分享經歷，表示自己剛做油管節目的時候，有一個不太了解他的前中共體制內宣傳口的朋友聽說，便問他要不要接外宣的活，說「賺錢不丟人」。

公子沈認為，對方大概是想從中賺取差價，然而他沒答應，對方又說了好幾次讓他考慮。但後來他們仔細看了一下我的節目，差點沒嚇暈過去，認為公子沈的影片內容「膽子太大」，根本不是他們想像的那種「小罵大幫忙」，就再也不敢提這事了。

