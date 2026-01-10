中國爆紅App「死了麼」衝上榜首 名字太不吉利掀熱議

中國爆紅APP「死了麼」。翻攝自App Store



中國蘋果App Store近日出現一款名為「死了麼」的應用程式，迅速衝上付費軟體排行榜第一名，儘管它設計初衷良善，爆紅的同時也因名稱過於直白、不吉利，仍在網路上引來不少批評聲浪。對此，開發團隊強調，產品初衷其實是為了守護獨居族群的生活安全，立意並非譁眾取寵。

根據App說明，「死了麼」是一款專為獨居人群打造的安全關懷工具，用戶需事先設定緊急聯絡人，每天在App內「簽到」，若連續多日沒簽到，系統隔天就會自動寄出電子郵件通知緊急聯絡人；介面設計相對簡潔，主要功能集中在簽到提醒與安全警示。

廣告 廣告

此外，該App也提供進階功能，使用者可選擇綁定智慧手環，一旦系統偵測到沒有脈搏，便會立即啟動「一鍵收屍功能」，甚至還能指定靈車司機、下葬音樂。

根據中國媒體報導，「死了麼」是由三名「95後」青年開發，團隊成員平時各有工作，透過遠端協作完成研發。開發者呂先生受訪時表示，兩三年前他們在社交平台上注意到相關需求，並在網友討論「什麼App是人人必備」時，看到「死了麼」的創意引發廣泛討論；於是團隊嘗試註冊名稱，並在一個月內完成開發。

目前，「死了麼」僅在中國iOS平台上架，定價人民幣8元（約新台幣30元），截至1月8日，該款App已登上付費榜首。呂先生透露，下載量雖不便公開，但增長速度非常快，期間已有部分用戶出現未連續簽到的情況，但尚未收到是否真正幫助到使用者的回饋。

隨著App爆紅，網友也提出各種優化建議，包括改用簡訊通知緊急聯絡人、調整簽到方式等；其中最多的聲音，仍集中在名稱問題，不少人認為「死了麼」過於刺耳，建議改名為「活著麼」，更具人文關懷意涵。對此，呂先生表示，目前尚未接獲官方改名要求，但他認為「死」是每個人必須面對的課題，或許正因如此，才能更好地提醒人們珍惜當下。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂