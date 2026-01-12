中國爆紅App「死了麼」遭批不吉利！竟登排行冠軍：打中獨居心聲





「死了麼」如此不吉利字句，竟然成為App的名稱！中國這款爆紅App，甚至一度衝上付費軟體排行榜冠軍，掀起兩極評論。

「死了麼」App登排行冠軍

蘋果App Store付費應用排行榜，冠軍驚見一款名為「死了麼」的App！據陸媒報導，這款App官方發文對於獲得如此佳績表示感謝，且會努力用更完善的技術與服務，守護每位獨居者的平安。



綜合陸媒報導，「死了麼」App由小型創業團隊開發，團隊三名成員均為「95後」，通過遠程協作方式完成開發。官方在留言區透露，這款App主要服務對象為「一二線城市的獨居人士，主打年輕人群體」。

操作方式也相當容易上手，用戶無需註冊個資，可設定緊急聯絡人並簽到，若連續多日未在應用程式內簽到，系統會判定用戶可能發生意外或離世，將於隔天自動發送郵件告知緊急聯絡人：「我是XXX（用戶名稱），我已經連續多天沒有活動了，快來檢查我的身體狀態」，提示用戶可能失聯的狀態。

中國爆紅「死了麼」App登付費排行榜冠軍，直白名稱掀議。圖片來源：中國蘋果App Store

「活了麼」APP也上線

「死了麼」App的產品定位，並非即時救援系統，而是「被動式預警工具」，主要希望降低獨居者長時間失聯無人察覺的風險。特別的是，雖然大多數人認為，App精準切中獨居者害怕「孤獨死」深層恐懼，有部分網友認為App名稱「死了麼」太負面很晦氣，反對這樣直白的名稱，建議可以用正面字句改為「活著麼」，認為獨居者「怕的不是死，而是死了沒人察覺」。

App創始開發團隊成員對此表示，目前尚未收到相關部門提出的改名要求，也暫不考慮更名：「在中國，死這個字很少被提及：但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下」，而開發這款App的用意，也是希望能掀起年輕人重視孤獨和獨居等議題的關注。

特別的是，另一款「活了麼」APP，也即時「蹭」流量，除了主打免費下載，訴求和「死了麼」相同，也有提供「獨居者簽到」功能。

中國爆紅App登付費排行榜冠軍，另一款「活了麼」APP即時「蹭」流量，主打免費下載。圖片來源：中國蘋果App Store

台灣有獨居者每日簽到App嗎？

世界衛生組織（WHO）定義，當國家65歲以上的老年人口，占總人口比例達到20% ，即正式稱為「超高齡社會」（Super-aged Society）。台灣於2026年1月9日由內政部正式宣布邁入「超高齡社會」。

台灣雖然沒有主打針對獨居者「每日簽到、回報通知」商業化App，但有些裝置也能提供使用者回報自身安全狀態，歡迎也分享給獨居的朋友參考：

部分手機內建Google個人安全系統： 可設定「安全檢查倒數計時」，指定時間內未回應，系統會自動向緊急聯絡人發送通知與位置分享。

企業提供付費的「AIoT 獨居長者智慧監控系統」： 利用感測器判定生活活動，透過LINE或通報系統通知家屬。

社會安全網平台及通報熱線：供緊急情況使用（目前沒有「每日簽到型」App）。

