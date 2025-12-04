中國爆隨機砍人多人死傷！凶嫌視訊畫面曝 冷血嗆警「定位也找不到我」

中國爆隨機砍人多人死傷，凶嫌視訊畫面曝。（翻攝自Ｘ）

中國近期發生隨機砍人案，已造成多人死傷，警方先前還公布34歲的姚姓嫌犯照片。知名網紅「李老師不是你老師」昨（3）日還公開姚姓嫌犯與朋友的視訊畫面，畫面中兇手竟冷血喊，「他們（警方）定位也找不到我」。

中國驚爆隨機砍人案

綜合外媒報導，中國吉林省白城市通榆縣警方發出協查通報，松原市長嶺縣近期發生一起惡性案件，嫌犯為姚某，34歲，希望民眾可以提供線索，其通報也公布了嫌犯的照片。

據了解，姚姓嫌犯才剛從長嶺看守所出獄不久，並且隨機入內搶劫殺人，嫌犯的獄友指出，姚姓嫌犯沒有父母，還沒結婚，因為多次竊盜而入獄，算是看守所的常客。

動機、死傷眾說紛紜 兇嫌冷血視訊畫面曝光

姚姓嫌犯在松原市長嶺縣作案後，12月2日又在白城市通榆縣殺人，之後逃到干安縣。干安縣的村民指出，姚姓嫌犯已經殺了2個人，還有多人受傷。至於該案的死傷人數、細節眾說紛紜，有民眾指出，姚姓嫌犯在長嶺縣殺死7人，在通榆縣殺死2人，至於犯案動機則包含入室搶劫、報復社會等，不過都還沒被證實。

知名網紅「李老師不是你老師」昨天透過社群媒體X貼出姚姓嫌犯與朋友視訊的畫面，畫面可以看到他笑著說，「讓他們找去吧，能活一天算一一天，能苟一天算一天」，之後還說，「我現在身上都備著2、3把刀，沒事」。

