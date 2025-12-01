中國爆14款「假進口奶粉」 主嫌撈近3千萬竟辯：保證無毒無害

中國近日爆出假奶粉事件。（翻攝自微博）

中國《央視》近日揭露一起假奶粉案，14款進口奶粉全是假貨！涉案假奶粉標榜是俄羅斯進口，實際上奶粉卻是在河南省中牟縣一間出租屋內製造，流向中國全國市場。嫌犯藉此賺取暴利650萬人民幣（約新台幣2,886萬元）。警方事後逮捕12名嫌犯，查扣大量生產設備與原料，揭開一條危害消費者健康的黑暗產業鏈。

假奶粉成分嚴重造假 90％以上為碳水化合物

根據《央視》報導，專業機構檢測發現，所謂的「進口奶粉」倒入水中即快速溶解，內含大量麥芽糊精，幾乎沒有脂肪與蛋白質等關鍵營養成分。專家指出，這些假奶粉實際上是以「奶精」為主體，營養價值幾乎為零，對消費者健康毫無益處。

祕密運作 包裝材料、製造設備全被查獲

警方在河南中牟縣查獲該非法生產點，發現現場有大量用於生產假奶粉的原料與包裝材料。嫌犯以低成本製造假冒產品，再透過電商平台聲稱是「海外進口」來自俄羅斯，欺騙消費者。

涉案業者聲稱無毒無害 卻也擔心「吃出人命」

嫌犯接受調查時表示，自己了解這些假奶粉「無毒、無害、無營養」，不會對人體造成傷害，但同時坦承擔心產品可能會害死人，顯示其對風險的矛盾認知。

消費者權益警訊 政府須嚴加把關食品安全

此案曝光後，引發社會高度關注，專家呼籲政府應強化食品安全監管，嚴防假奶粉流入市場，保障消費者健康權益。消費者也應提高警覺，避免購買來源不明的奶粉產品。

