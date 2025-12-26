中國版聖誕老人「中西合璧」，網驚：這是鰲拜吧！圖／翻自抖音+《港生活》

縱使中國國家主席習近平強調中國文化傳統價值，不過中國部分地區的商場，仍會做聖誕節慶祝活動，但最近就有賣場推出的「中西合璧聖誕老人」，一度讓人驚呆，因為乍看外表讓人驚嘆：「這根本是鰲拜！」

這兩天中國網友瘋傳在武漢的「世界城光谷商店街」，當地商家迎合聖誕節舉辦活動，並請人扮演聖誕老公公散播歡樂。不過仔細一看，這位聖誕老人穿著清朝官服、官帽，坐著雪橇在空中撒金彩帶，乍看之下，宛如男星徐錦江過去在周星馳電影裡的「鰲拜」裝扮。

其實不只武漢的「世界城光谷商店街」，廣東「赤坎古鎮僑鄉國際旅遊度假區」在幾週前的聖誕活動上，也同樣請出「鰲拜版聖誕老人」來炒熱氣氛。中國網友就認為，現在中國當局強力宣揚中國文化，打擊西方文化，但商場、觀光區又不想放開想過聖誕節的民眾，於是上演擦邊球，把聖誕老人中國化，結果意外變成「鰲拜」。

過去徐錦江的鰲拜造型，也被許多網友認為酷似聖誕老人，徐錦江也曾「順應民意」，貼出自己的鰲拜劇照，來向粉絲們說聖誕快樂。不過「鰲拜版聖誕老人」，還是有網友不買帳，就有網友諷刺說：「這樣感覺暗指中國官員都是貪官汙吏？」、「聖誕老人都變鰲拜了，怎麼還是麋鹿拉雪橇？應該變中國馬車啊！」、「中國特色聖誕老人，搖身一變成滿人？還是『外國勢力』啊！」



