「中國版輝達」今上市！開盤股價暴漲468% 創辧人曾是黃仁勳老部屬

有「中國版輝達」之稱的摩爾線程今（5）日正式在上海證券交易所科創板掛牌，股票代號為「688795」，上市首日開盤開高468.78%至每股人民幣650元，盤中最高一度來到688元，以開盤價計算，若抽中一簽，可獲利近27萬人民幣（約新台幣121.5萬元）。

摩爾線程的發行價為每股人民幣114.28元，是今年以來發行價最高的新股。11月24日啟動申購時，共有267家公私募機構參與報價，網下申購倍數高達近1600倍，網路申購初步中簽率僅 0.02423369%。

摩爾線程成立於2020年，以全功能GPU為核心技術，為各行業的數位化與智慧化轉型提供強大的AI運算能力，目標是成為具有國際競爭力的GPU領導企業。

摩爾線程的創辦人兼董事長張建中曾在輝達任職超過14年，並於2020年與多名同樣來自輝達的資深GPU工程師共同創立。

