「中國版輝達」IPO首日股價狂飆425%！一文看懂「愛國資金」造就的摩爾線程神話，如何撼動美中科技戰
被譽為「中國版輝達」的AI晶片獨角獸——摩爾線程（Moore Threads），在12月5日的上市第一天股價如火箭升空般暴漲425%。當收盤鐘聲響起，這家成立僅五年的公司，市值已定格在驚人的2,823億人民幣（約合388億美元）。這場資本盛宴的背後，不僅是投資人對AI未來的豪賭，更是美中科技冷戰下，中國試圖突圍「晶片鐵幕」的最生動寫照。
這次IPO為摩爾線程籌集了約80億人民幣（11.2億美元）的資金，是今年中國境內第二大IPO案。這些資金將被用於研發下一代AI晶片，試圖在台積電無法代工的情況下，尋找先進製程的突圍之路。
Q：什麼是摩爾線程（Moore Threads）？為什麼會被稱為「中國版輝達」？
摩爾線程是一家成立於2020年的中國無晶圓廠半導體公司，總部位於北京，專注於設計全功能GPU（圖形處理器）。與許多僅專注於特定AI加速的晶片公司不同，摩爾線程致力於研發「全功能GPU」，這意味著其產品不僅能進行AI訓練與推理，還能處理3D圖形渲染、物理模擬等任務，這與輝達的產品策略高度重合。
在輝達被禁止向中國出口高階晶片後，中國市場急需替代品，摩爾線程憑藉其團隊背景和技術路徑，被市場寄予厚望，視為最有可能在中國國內複製輝達生態系統的企業，因此得名「中國版輝達」。
Q.摩爾線程股價為何瘋狂飆漲？
摩爾線程的股價暴漲425%是多重因素疊加的結果，包括稀缺性與替代需求、政策紅利與綠色通道與市場情緒與錯失恐懼等，都對摩爾線程的股價造成推波助瀾的效果。當美中科技戰升級，美國不斷收緊對華晶片出口，中國國內對算力的需求（如阿里的通義千問、騰訊的混元大模型）急劇上升，國產替代成為剛需，投資人也押注摩爾線程將拿走輝達留下的市場份額。
加上中國政府為了突破技術封鎖，鼓勵硬科技企業在科創板上市融資。即便摩爾線程仍在虧損，監管層的放行被視為國家意志的支持，給了市場極大的信心。再者，作為「四小龍」中第一家上市的GPU公司，摩爾線程具有極強的標竿效應。散戶與機構投資者擔心錯過這波「AI造富運動」，導致了2,750倍的超額認購，資金追逐造成了首日的價格失真、甚至是「愛國溢價」。
諷刺的是，摩爾線程今日的榮光，某種程度上是由美國商務部「親手加冕」的。
2023年10月，拜登政府以國家安全為由，將摩爾線程列入「實體清單」（Entity List），切斷了其獲取美國先進技術與代工服務的管道。在正常的商業邏輯下，這本該是企業的喪鐘；但在美中對抗日益激烈的地緣政治邏輯下，這張黑名單反而成了「技術實力」的最佳認證。
Q.摩爾線程IPO首日漲了多少？
摩爾線程的發行價定為114.28元人民幣，但在開盤後迅速被洶湧的買單淹沒，最終收於600.5元。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）與彭博新聞（Bloomberg）的數據，這是自2019年中國實施IPO註冊制改革以來，規模超過10億美元的大型IPO中，首日漲幅最驚人的一次，甚至超越了2020年中芯國際（SMIC）回歸A股時202%的漲幅紀錄。
散戶的熱情近乎失去理智。公開文件顯示，即便在啟動回撥機制後，散戶投資者的認購倍數仍高達2,750倍。這意味著，中籤摩爾線程的難度，不亞於在彩票中贏得頭獎。盈安資產管理公司（Ying An Asset Management）投資長邵奇峰（Shao Qifeng）分析道：「這種規模的飆漲在預料之中，這是將被歷史銘記的旗艦級IPO。但在歷史經驗裡，這種『難忘』的開局往往伴隨著泡沫的陰影。」
根據聯訊證券（Sinolink Securities）的報告，摩爾線程在2025年前三季的營收飆升了182%，達到7.8億人民幣，顯示出國產替代的強勁需求。然而，公司依然深陷虧損泥沼，同期淨虧損雖收窄了19%，仍高達7.24億人民幣。
更令人擔憂的是其高得令人咋舌的估值。以發行價計算，摩爾線程的市銷率（Price-to-Sales Ratio）已達123倍，遠高於同業平均的111倍；若以首日收盤價計算，更是一個天文數字。相比之下，即使是股價屢創新高的輝達，其本益比與市銷率也都有業績支撐。美國市場目前正對AI泡沫感到警惕，投資人開始質疑高昂的資本支出何時能變現；但在中國，這似乎被視為一場不計成本的「曼哈頓計劃」。
Q.摩爾線程的掌舵者是誰？
要理解摩爾線程為何能引發如此瘋狂的追逐，必須先將目光投向其掌舵者——張建中。
在中國科技圈，張建中這個名字自帶光環。他曾是黃仁勳麾下的得力戰將，擔任輝達（Nvidia）全球副總裁兼中國區總經理超過十年。2020年，在大洋彼岸的科技封鎖初露端倪之際，他選擇離開這家圖形運算霸主，在北京創立了摩爾線程。這段經歷讓摩爾線程自誕生之日起，就被視為擁有純正的「輝達血統」，也是中國國產GPU（圖形處理器）最接近世界先進水準的希望之一。
Q.這場IPO對美中科技戰有什麼影響？
對美中科技戰來說，摩爾線程標誌中國正在加速構建一個與美國平行的半導體生態系統。雖然在先進製程（如3奈米或5奈米製程）仍受制於人，但透過資本市場輸血，中國企業正試圖用成熟製程或先進封裝技術來彌補差距。摩爾線程的融資成功，將激勵更多中國晶片公司尋求上市，為持久戰儲備彈藥。
對晶片戰爭而言，摩爾線程顯示美國的制裁是一把雙面刃。這固然限制了中國企業獲得最先進技術，但也切斷了它們的退路，迫使它們必須用盡全力自主研發，更如黃仁勳一再警告的，等於拱手將龐大的中國市場讓給了中國的本土企業。長期來看，這可能加速中國晶片產業的成熟，儘管過程將非常痛苦且昂貴。
對人工智慧（AI）競爭來說，如果摩爾線程等公司能成功量產性能尚可的晶片，中國的AI發展就不會被完全「卡脖子」。雖然短期內中國AI模型的訓練成本和效率不如使用輝達晶片的美國同行，但至少保證了「入場資格」。這將確保全球AI競爭繼續維持中美雙強對峙的局面，而非美國一家獨大。
Q.除了摩爾線程，中國還有哪些有競爭力的晶片公司？
摩爾線程與另外三家新創公司並稱為中國晶片界的「GPU四小龍」，他們肩負著一個沈重的國家使命：在輝達被禁止向中國出售高階AI晶片（如H100、B200）後，填補這塊巨大的算力真空。除了摩爾線程之外，還有沐曦集成電路 (MetaX)、壁仞科技 (Biren)、燧原科技（Enflame）。
除了摩爾線程專注研發新一代AI晶片，沐曦的發展重點在於新型高效能通用GPU研發及產業化專案、新一代人工智慧推理GPU研發及產業化專案及面向前沿領域及新興應用場景的高效能GPU技術研發專案；燧原科技專注人工智慧領域雲端算力產品，為通用人工智慧打造算力底座，提供具備自主智慧財產權的AI加速卡、系統集群和軟硬體解決方案；壁仞科技則是重點研發高效能通用GPU，打造自主原創的高效能GPU軟硬體體系。
同樣位列「四小龍」之一、總部位於上海的沐曦集成電路（MetaX），目前已遞交了招股說明書，目標籌集約39億人民幣。這家由前AMD高管陳維良創立的公司，正密切關注著摩爾線程的股價走勢。此外，寒武紀（Cambricon）作為較早上市的AI晶片股，今年股價已經翻倍，市值達到5,714億人民幣，穩坐龍頭寶座。
