中國版AI新基建曝光！5年砸2兆人民幣建資料中心 華為要吃下8成國產算力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國在堵中國算力，中國正在用國家力量重建自己的算力版圖。

路透9日引述彭博報導，中國正準備在未來5年投入約2兆人民幣、約2950億美元，興建全國資料中心網路。這不是一般基礎建設投資，而是北京要把資料中心、國企電信、國產AI晶片、華為供應鏈與國家政策，綁成一套中國版AI新基建。

報導指出，中國國家發改委等部門正在研擬藍圖，計畫打造全國互聯的算力樞紐；中國移動、中國電信等國企將負責營運多數資料中心，確保這些資料中心能串接成網。更關鍵的是，這套計畫將高度依賴本土供應商，包含華為在內的中國企業，預計至少吃下8成AI相關技術與設備，進一步排擠輝達與AMD。

廣告 廣告

這就是中國的答案。

當美國限制先進AI晶片出口、堵第三國轉單、盯上晶圓代工漏洞，北京不會停下來，而是用國家投資、市場規模與國企採購，強行扶起自己的算力體系。中國要做的，不只是替華為找訂單，而是讓國產AI晶片有資料中心可以跑、有電信國企可以用、有政府計畫可以支撐。

這也說明，AI戰爭已經不只是模型戰、晶片戰，而是基礎建設戰。

誰有資料中心，誰有算力。誰能掌握電力、網路、晶片、伺服器、散熱與雲端調度，誰就能把AI從實驗室推進產業、軍事、監控、金融、製造與國家治理。中國這次砸下2兆人民幣，真正要建立的是一個不依賴美國晶片、不依賴輝達生態系、不受西方供應鏈掐住脖子的AI國家底座。

但這條路不會容易。

中國過去已經出現資料中心重複建設、低利用率與地方政府投資效率問題。路透去年也報導，中國正在整頓資料中心過剩與算力閒置問題，部分資料中心使用率偏低，政府試圖建立全國算力調度網，避免各地盲目蓋中心、卻沒有真正形成有效算力。

所以，中國這次2兆人民幣計畫，既是野心，也是壓力。

北京要證明，國產AI晶片即使性能落後輝達，也能靠規模、調度與國家需求補上差距；華為要證明，從晶片、伺服器到雲端平台，它能撐起中國AI基建；中國電信國企要證明，資料中心不是新的地方債工程，而是真正能服務模型訓練、產業應用與國家治理的算力網。

台灣要看懂這件事。

美國在堵中國算力，中國在砸錢重建算力，台灣正站在兩者中間。台積電、先進封裝、AI伺服器、散熱、電源、PCB、光通訊與資料中心供應鏈，接下來都會被迫面對更嚴格的合規壓力。中國越想用國產替代，美國越會要求可信供應鏈說清楚：客戶是誰、晶片流向哪裡、設備用在哪裡、最終是不是支援中國AI軍民融合。

這不是中國單方面的產業新聞。

這是全球AI基礎建設戰正式攤牌。美國用管制守住先進算力，中國用國家投資打造國產算力，台灣不能只當旁觀者。因為這場戰爭最後會回到台灣最核心的問題：我們到底只是替世界製造AI硬體，還是要把AI算力、資料中心、能源、資安與國家戰略，也做成自己的系統能力。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

中國出口靠AI暴衝！積體電路年增111% 美中科技戰從晶片禁令打到全球訂單

中國海警開始盤問台灣周邊商船！灰色地帶升級 海警版封鎖劇本浮現